Na Casa Museu José Maria da Fonseca, a visita conduz os visitantes por três antigas adegas - a Adega da Mata, a Adega dos Teares Novos (onde estagiam, entre outros vinhos, o famoso Periquita) e a Adega dos Teares Velhos - onde repousam os Moscatéis de Setúbal mais antigos, sem esquecer o jardim. As visitas decorrem de 14 a 16 de fevereiro e de 22 a 23 de fevereiro, às 11h00 ou às 15h00. O programa inclui a visita guiada; prova de dois vinhos harmonizada com chocolates artesanais e oferta de uma garrafa de vinho tinto com gargantilha que contém com uma mensagem especial. A experiência orça os 40€/casal. Reservas disponíveis através do telefone 212 198 940 ou email enoturismo@jmfonseca.pt

Dia do Pai com nota artística na adega. Jovens são convidados a personalizar rótulos de vinhos

Para completar a experiência, no restaurante Wine Corner by José Maria da Fonseca, integrada na Casa Museu José Maria da Fonseca, os apaixonados podem degustar ao longo do mês de fevereiro um menu desenvolvido especialmente para o Dia dos Namorados: pão regional, tostas, manteiga do dia, azeitonas e azeites com acompanhamentos, camarão flambeado, entrecôte com batatas fritas e salada e, para adoçar a famosa Mosca na Mousse. A acompanhar a experiência, o jantar será harmonizado com vinho Periquita e José de Sousa. O menu contempla ainda a oferta de um copo de Alambre Moscatel de Setúbal Roxo 5 anos, que será servido com a sobremesa. O jantar orça os 60€/casal. Reservas através do telefone 21 219 1366 ou e-mail: winecorner@jmfonseca.pt

Wine Corner by José Maria da Fonseca O teto feito com garrafas de vinho que decora um dos espaços de refeição do restaurante

Por fim, na Adega José de Sousa, uma das mais antigas e tradicionais do Alentejo, os visitantes terão a oportunidade de explorar a Adega Moderna e a Adega dos Potes. Nestas instalações, que representam dois estilos distintos, a tradição encontra a inovação, desde o método de fermentação ancestral na Adega dos Potes até à implementação de tecnologia de ponta na Adega Moderna, na produção de vinhos brancos e tintos de excelência.

Além da visita guiada, o programa do Dia dos Namorados inclui uma prova de dois vinhos, harmonizada com chocolates artesanais. No final da experiência, o casal é brindado com a oferta de uma garrafa de vinho tinto com uma gargantilha que contém uma mensagem especial. As reservas podem fazer-se através do telefone 918 269 569 (Whatsapp disponível) ou e-mail josedesousa@jmfonseca.pt