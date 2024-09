Para além dos vinhos da produtora de Azeitão disponíveis para prova, o arraial vai contar com a presença de vários produtores locais no que à gastronomia diz respeito. Entre eles estará presente a Casa Cego, com as Tortas de Azeitão, a Queijaria Simões, com o típico Queijo de Azeitão, as Ostras do Sado e, ainda, os gelados artesanais Echo Gelato Lab de Sesimbra, em especial o gelado de Moscatel de Setúbal.

A acompanhar os petiscos e para dar música ao arraial, estarão presentes dois artistas locais, a Mafalda Louro e o Luís Taklinl.

No que toca a atividades, a José Maria da Fonseca preparou um programa para toda a família. Para as crianças vão existir jogos tradicionais e pinturas faciais e, para os adultos, workshops de pintura com vinho e três provas comentadas pelos enólogos da casa. A acontecerem durante a tarde, uma das provas será sobre Periquita, o vinho de mesa mais antigo do mundo que, em 2024, celebra este ano o seu 174.º aniversário.

Outra prova vai incidir nos Moscatéis, sendo a José Maria da Fonseca o mais antigo produtor deste generoso em Portugal e a última terá como destaque os vinhos mais experimentalistas da Coleção Privada Domingos Soares Franco. Para participar nos workshops e nas provas comentadas é necessária a inscrição prévia para o e-mail enoturismo@jmfonseca.pt. De lugares limitados, estas atividades têm um custo adicional, o qual pode ser consultado através dos contactos disponíveis.

Para participar no arraial de celebração dos 190 anos da José Maria da Fonseca, poderá adquirir os bilhetes na loja online da produtora.

Existem três tipologias de bilhetes disponíveis, para adulto, criança e família (10€, 3,5€ e 25€, respetivamente). O bilhete de adulto inclui um copo com porta-copos e um copo de Periquita branco ou tinto e o bilhete de criança inclui um refrigerante e as atividades infantis que estão disponíveis gratuitamente. Os participantes do arraial terão ainda, no dia do evento, 10% de desconto em todos os vinhos da loja física.