Já houve um tempo em que o tomate produzido de forma natural só se encontrava pleno de sabor nos meses de julho e agosto. Mas, com o verão a prolongar-se cada vez mais até outubro, é possível aproveitar para, entre amigos e família, celebrar a riqueza e a diversidade do tomate que se produz em Portugal. A Praça (Travessa do Grilo n.º 1, Lisboa) dedica o dia 15 de setembro, a partir das 12h00, à Festa do Tomate. A iniciativa vai dar a provar algumas das dezenas de variedades produzidas em Portugal como o Coração de Boi do Douro, o Zebra Verde, Indigo Rose Golden Berry, o raro tomate Viagem, entre outras.

Com a curadoria do jornalista Edgardo Pacheco, o evento conta com a presença de vários chefs que vão confecionar pratos com as diferentes variedades de tomate, entre eles: Margarida Dias (Cracker de Azeite com tomate assado, ovo a baixa temperatura e espuma de alho confitado); Gonçalo Ribeiro (“Bife” de tomate sobre salmorejo e manjericão roxo) e Miguel Castro e Silva ( Milho de tomate e rojões de barriga de porco). Também na sobremesa o tomate é rei: serão servidos gelados de diferentes variedades criados por Rui Pascoalinho. Estas iguarias vão estar disponíveis com preços a partir dos 7€.

Além destes pratos, também existirão provas de tomate – a cargo do produtor Miguel Neiva Correia do Hortelão do Oeste e de hortelãos do Douro - que se fazem acompanhar pela simplicidade do sal e do azeite, também eles produzidos em Portugal.

Mas, nem só de comida vive a Festa do Tomate. O evento conta com workshops, de livre acesso, como o workshop “Soluções criativas com tomate” (16h00), ministrado pela chef Margarida Dias, no qual os participantes aprenderão a fazer pó de tomate, concentrado de tomate, pesto de tomate e até goma de tomate e, sendo este um evento para toda a família, a Magnolia Method, uma organização sem fins lucrativos de apoio a jovens e crianças, também terá preparado o workshop “Um festival de cores: celebrando o tomate” (12h00 – 16h00) onde se inclui uma oficina de pinturas e colagens e uma área para plantação de sementes de tomate que os mais pequenos poderão levar para casa. As atividades permitirão que as crianças aprendam sobre a importância do tomate e explorem a sua criatividade enquanto se divertem e fazem amigos.

O evento também se faz de debate: “Coração de Boi – o príncipe do tomate português” será um momento para discutir a cultura do tomate Coração de Boi e que conta com a participação dos fundadores do projeto Tomate Coração de Boi do Douro, Edgardo Pacheco e Abílio Tavares da Silva, a que se vai juntar Jorge Raiado da Salmarim. No debate serão ainda lançados os livros “Tomate Coração de Boi do Douro - a outra riqueza do vale mágico” e “Tomate Coração de Boi”, um guia de boas práticas sobre a cultura do tomate.