Na Quinta de Lemos, produtor de vinho na região vinhateira do Dão, as vindimas vão decorrer durante o mês de setembro e as portas abrem-se a todos os visitantes que queiram vivenciar uma das maiores tradições do nosso país. O programa proporciona uma experiência que permite não só viver a azáfama das vindimas como também conhecer o interior desta quinta em Silgueiros e os seus melhores produtos, e desfrutar das paisagens vinhateiras de Viseu.

A par do trabalho ao lado de quem conhece todos os segredos das vinhas, estas experiências são também de convívio e boa disposição, que se repartem pelas paisagens vinhateiras e pela mesa, onde se provam produtos regionais, os vinhos Quinta de Lemos, como o monocasta Jaen, e os azeites de produção própria, nas variedades Galega, Cobrançosa e Arbequina. Os visitantes têm também a oportunidade de fazer uma visita guiada à Adega e conhecer a história da Quinta de Lemos, que se orgulha dos seus vinhos de guarda, que conservam o carácter mais autêntico do Dão.

Com uma produção anual de 100 mil garrafas de vinho, esta limitação garante que cada cepa possa expressar ao máximo as características das uvas que gera. O sistema agrícola implementado na Quinta de Lemos é um programa de proteção integrada, o que reduz ao mínimo as intervenções de produtos fitossanitários, permitindo o respeito pela sustentabilidade ambiental. As vinhas não são irrigadas, colocando desta forma a vinha à mercê do clima, o que sublima o carácter anual de cada vinho.

A produção de vinhos é feita exclusivamente a partir de castas autóctones da região do Dão, sendo um dos poucos produtores que todos os anos produz vinhos monovarietais, que exibem as características individuais de quatro castas (Alfrocheiro, Jaen, Touriga Nacional e Tinta Roriz), trabalhando-as de forma especial. Além dos monocasta, a Quinta de Lemos produz também blends, igualmente elaborados a partir destas castas autóctones.

Rodeada pelas paisagens de quatro grandes Serras - Estrela, Caramulo, Buçaco e Nave – a Quinta de Lemos oferece um Programa de Vindimas disponível ao longo de todo o mês de setembro, de segunda a sexta (fins de semana sujeitos à disponibilidade da equipa), em dois horários por dia: às 10h00 às 12h30 e às 15h00. As reservas devem ser feitas até 48 horas de antecedência, para um grupo mínimo de duas pessoas e máximo de 15 pessoas.

Quinta de Lemos Passos de Silgueiros, Silgueiros, Viseu Contactos: e-mail info@quintadelemos.com

O Programa de Vindimas Quinta de Lemos tem um custo de 100€ por adulto e de 50€ para crianças dos 12 aos 17 anos, sendo gratuito para as crianças até aos 12 anos.