A agenda musical volta a animar os finais de tarde da Invicta com distintos estilos musicais. As atuações decorrem semanalmente no Mercado do Bom Sucesso com entrada livre. Com encontro marcado para os dias 4, 10, 17 e 24 de setembro, as sessões começam às 20h00 e prolongam-se até às 21h00, trazendo uma diversidade musical que vai desde a música portuguesa ao country, passando por covers intemporais e um tributo ao pop rock.

A primeira atuação é já no dia 4 com a artista Marta Vilaça a subir ao palco para brindar os presentes com covers internacionais que pautam o ritmo das refeições no interior ou na esplanada. Dia 10, é a vez do artista David Eusébio animar o final de tarde com hits da música nacional e a 17 de setembro, o grupo Billy's Gang assinala o Dia Mundial da Música Country com uma viagem sonora até aos ritmos que nasceram no sul dos Estados Unidos e conquistaram espaço por todo o mundo.

Dia 24, a iniciativa recebe um tributo aos 50 anos do mítico álbum Queen II, interpretado pelo grupo A Kind of Queen.

Além disso, há mais uma novidade no mercado que promete conquistar os amantes da cozinha italiana: a nova banca Piadinas da Neuza que se junta às recentes aberturas deste verão: A-Lapa-Te e A Galinha do Mercado.