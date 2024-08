O Warm Up do Brew! Coimbra decorrerá entre as 16h00 e as 21h00. Momento para os visitantes do Alma Shopping encontrarem um pouco da cultura, da música, da street food e do espírito Brew! Em simultâneo, será apresentado o novo copo, com uma campanha exclusiva para aquisição antecipada.

Das diversas animações a ocorrer neste Warm Up em Coimbra, destaca-se o serviço gratuito de barboterapia, pela Barbearia São José, provas de gelado da Gelataria Doppo e degustação de cerveja artesanal.

As sonoridades ficarão a cargo do DJ Vitor Torpedo, com um setlist baseado nas bandas que estarão presentes no festival Luna Fest.

Este ano o festival Brew! Coimbra irá ocorrer entre os dias 13 e 15 de setembro, no Verde O'Parque, junto ao Exploratório da cidade.