Este ano, além da tradicional Sopa da Pedra e dos concertos, o evento, com entradas gratuitas, inclui várias sessões de showcooking, artesanato, folclore e dança.

O festival que tem a Sopa da Pedra como produto de eleição, conta também com a participação de tasquinhas das várias associações do concelho, que oferecem os petiscos típicos de Almeirim, como as caralhotas e o melão.

No dia de abertura, 28 de agosto, atua uma banda de tributo a Rolling Stones. Aurea entra em palco no dia 30 e o DJ Miguel Simões faz as honras no dia 31 de agosto, enquanto no dia 1 a animação será assegurada por Jorge Paulo e Susana.

A Sopa da Pedra de Almeirim é já certificada em Portugal desde 2022. Com a aprovação da Comissão Europeia, a Sopa da Pedra de Almeirim tornou-se o segundo produto no país com o reconhecimento de Especialidade Tradicional Garantida.

O Festival é organizado pela Câmara Municipal de Almeirim e pela Confraria Gastronómica de Almeirim.