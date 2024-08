Pratos preparados no fogo, vinhos alentejanos, música e uma kid zone são parte da oferta da iniciativa gastronómica Fogo da Terra. “O propósito deste evento é descentralizar as experiências gastronómicas com chefs das grandes zonas urbanas do país e promovê-las nas pequenas regiões do país, bem como, torná-la mais acessível ao público ao praticar preços inferiores a 10€”, informam os organizadores da iniciativa, Rogério Imaginário e André Roldão.

A estreia do Fogo da Terra em Alter do Chão vai acontecer no Jardim do Álamo. Um dos desafios propostos aos nove chefs confirmados começa por saírem da cozinha e cozinhar sem outros recursos que não sejam o fogo e o fumo. O evento contará com chefs de renome nacional, alguns com os seus próprios restaurantes e projetos gastronómicos e outros que participaram em edições do Masterchef.

No cartaz encontramos, em destaque, os nomes de Rogério Imaginário (que participou no Masterchef e é também um dos organizadores do evento); João Ribeiro (que participou no Masterchef, é graduado em técnicas de cozinha, professor de Culinary Medicina e mentor “Cozinha a tua saúde”, e é também conhecido como Dr. Chef); Dinis Diogo (especializado na vertente de fine dinning e tem um projeto próprio “My Jouney as Amateur Cook”); Gonçalo Queiroz (proprietário do restaurante Origens e colunista na revista “Mais Alentejo Receitas & Sabores”), Filipe Ramalho (é proprietário do restaurante Páteo Real); Filipe Birlo (é proprietário do restaurante Larau e presta serviços de catering, consultoria e formações na área); António Miguel (também participou no Masterchef e faz showcooking e é homechef); Dinis Parreira (detém um projeto próprio “Autor em Casa”); Rúben Almeida (também participou no Masterchef e faz showcookings e dá workshops culinários).

Enquanto os cozinheiros aquecem Alter do Chão junto ao firepit, o DJ Yannik Devylle terá por sua conta a animação musical do evento.

Os participantes poderão comer pratos inéditos confecionados por chefs a 5€. Para ajudar a deslizar a refeição haverá muitos vinhos e outras bebidas à disposição com preço a copo (3,5€). As sobremesas ficam entregues aos gelados do Alfredo, o Glado Alentejano.