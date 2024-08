Reconhecida pela singularidade vínica, a região alentejana arrancou com a época das vindimas com programas especiais para todos os que queiram explorar o território através dos seus vinhos, da gastronomia e da cultura. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) reuniu os programas de vindimas disponíveis:

Rota dos Vinhos do Alentejo - Évora

Na Rota dos Vinhos do Alentejo, um espaço com a assinatura da CVRA e que conta com mais de 70 adegas vocacionadas para a prática do enoturismo, a “Semana dos Produtores” proporciona ao visitante a prova de quatro referências de vinhos de dois produtores distintos que são apresentados semanalmente, em sistema de rotatividade. No local, é também possível personalizar um roteiro com experiências que vão desde a visita à adega, provas de vinhos, gastronomia, safaris no montado, piqueniques, viagem de balão e muito mais.

Morada: Rua Cinco de Outubro nº 88, 7000-854 Évora

Preço: 5€ por prova e por pessoa (p.p.)

É aconselhada a reserva através de reservas.provas@vinhosdoalentejo.pt ou de 266 746 498

Adega José de Sousa - Reguengos de Monsaraz

As atividades na adega, em Reguengos de Monsaraz, prolongam-se até 15 de setembro, com a possibilidade de escolher entre um programa com ou sem almoço incluído. A visita à Adega Nova, à Adega dos Potes e a prova de três vinhos acompanhados de produtos regionais fazem parte do programa sem almoço. Já a refeição inclui gaspacho, empadas de galinha, queijos e outras iguarias alentejanas.

Morada: Rua de Mourão 1, 7200-291 Reguengos de Monsaraz

Preço: 28€ (sem almoço) e 62€ (com almoço) p.p.

É aconselhada a reserva com antecedência através de: josedesousa@jmfonseca.pt ou 918 269 569

Adega Mayor - Campo Maior

Com data marcada para 14 de setembro, a Adega Mayor promove o programa

“Vindima Mayor” que, para além vindima, da visita à vinha e à adega, inclui a prova de mosto, um workshop com prova de quatro vinhos do produtor e um almoço com produtos regionais no Restaurante ADAENS.

Morada: Herdade da Argamassas, 7370-171 Campo Maior

Preço: 100€ p.p.

Reservas: enoturismo@adegamayor.pt

Adega do Monte Branco - Estremoz

Até 21 de setembro, é possível fazer parte da equipa da Adega do Monte Branco, participando num programa que inclui um passeio pelas vinhas, a pisa a pé e conhecer a fundo todo o processo da uva ao vinho. Segue-se um almoço típico alentejano acompanhado com vinhos do produtor.

Morada: Monte Branco, 7100-145 Estremoz

Preço: 120€ p.p.

Reservas: enoturismo@adegamontebranco.com ou 268 098 077

Casa de Santa Vitória - Beja

Até 10 de setembro, durante duas horas, o produtor de Beja convida a visitar o Vila Galé Alentejo Vineyards para um passeio pelas vinhas com direito a explicação e apanha da uva. Mais tarde, os participantes podem contar com uma visita à adega e à cave das barricas e uma prova de três vinhos acompanhada por petiscos regionais.

Morada: Herdade da Figueirinha, Santa Vitória, 7800-730 Beja

Preço: 40€ p.p. (acresce 25€ com almoço)

Reservas: portugal.reservas@vilagale.com ou 284 970 100

Casa das Talhas (Adega Coop.de Vidigueira, Cuba e Alvito) - Vidigueira

Disponível até 13 de setembro, o programa de seis horas inclui a visita às vinhas dos associados e a descoberta da arte de vindimar. A meio da manhã está agendada uma pausa para a “bucha”, recheada de algumas iguarias da região, como o pão da Vidigueira, paio de porco preto, queijos, azeitonas e torresmos. Depois do petisco é hora de regressar à adega e conhecer de perto o processo de vinificação e a atividade termina com um almoço de degustação na Casa das Talhas com a oferta de uma garrafa de vinho por pessoa.

Morada: Bairro Industrial, 7960-305 Vidigueira

Preço por pessoa: 75€ p.p. (Mínimo quatro pessoas)

Reservas: https://adegavidigueira.pt

Casa Relvas - Évora

Para os entusiastas do vinho e os que procuram uma experiência educativa, a casa de Évora planeou um passeio na vinha onde se explora a identificação de castas e análise sensorial de bagos e grainhas, com a vindima manual. Depois, é ainda possível sentir as uvas numa pisa a pé e provar os mostos e os vinhos da Casa Relvas. A tudo isto, junta-se, ainda, a possibilidade de se deixar ficar mais um pouco e almoçar.

A experiência decorre de 3 a 28 de setembro, às terças, quintas, sextas e sábados, exige marcação com 72 horas de antecedência.

Morada: Herdade de São Miguel, São Miguel de Machede, 7005-752 Évora

Preço: 70€ p.p. sem almoço; 110€ p.p. com almoço

Reservas: enoturismo@casarelvas.pt ou 266 988 034/917 295 358

Conhecer os vinhos da vindima à mesa é a proposta de um dia no Alentejo com a Casa Relvas créditos: Casa Relvas

Enoturismo Cartuxa - Évora

De 2 de setembro a 4 de outubro, em dois horários exclusivos, 11h00 e 16h00, a Cartuxa promete uma viagem no tempo para os participantes conhecerem o processo produtivo na sua forma mais ancestral, participando na escolha da uva e contribuindo na pisa da uva. A experiência termina com a prova de seis vinhos e dois azeites produzidos pela Fundação Eugénio de Almeida acompanhados por uma seleção de petiscos regionais, ou numa opção de oferta mais completa, com uma refeição na Enoteca Cartuxa no centro da cidade de Évora.

Morada: Estrada da Soeira, 7005-003 Évora

Preço: A partir de 200€ p.p.

Reservas: enoturismo.cartuxa@fea.pt ou 266 748 383

Ervideira - Vendinha/Reguengos

Na Ervideira, a experiência “100 Pés” está de regresso e os participantes para além da visita à adega e prova dos vinhos em fermentação, podem participar na elaboração do vinho “100 Pés”, cujas uvas são totalmente pisadas pelos visitantes. Da adega segue-se para o Ervideira Wine Lounge e aqui será a altura da prova de vinhos Ervideira, com uma viagem entre brancos, rosé, tintos e vinhos especiais, acompanhada por uma degustação completa de sabores tradicionais alentejanos. E aqui, claro, mais uma fotografia de grupo.

Morada: Herdade da Herdadinha, Vendinha, 7200-042 Reguengos de Monsaraz

Preço: 65€ p.p.

Reservas: enoturismo@ervideira.pt ou 913 545 382/266 950 010

Esporão - Reguengos de Monsaraz

Nos dias 23 e 27 de agosto e 2 e 9 de setembro, o Esporão celebra a vindima com um programa que inicia às 10 horas com a entrega do kit vindima, seguindo-se uma visita à vinha com apanha de uva com direito a sessão fotográfica.

Posteriormente, os participantes podem explorar as adegas e a cave e degustar vários vinhos. A iniciativa termina com um almoço no Wine Bar.

Morada: Herdade do Esporão, 7200-207 Reguengos de Monsaraz

Preço: 85€ p.p.

Reservas: reservas@esporao.com

Fita Preta - Évora

A partir de 19 de agosto, a Fita Preta convida a vindimar com a máxima frescura, num programa que arranca ainda de madrugada. Para além da vindima, estão incluídas atividades de enologia na adega, e um almoço em buffet com degustação de cinco vinhos.

Morada: Paço do Morgado de Oliveira, EM527 Km10, Nossa Senhora da Graça do Divor, 7000-016 Évora

Preço: A partir de 150€ p.p.

Reservas: enoturismo@fitapreta.com ou 918 266 993

Herdade da Rocha - Crato

Com as “lagaradas” este produtor alentejano convida à visita da vinha e à adega, onde os petiscos são acompanhados por vinhos. Após a pisa da uva, segue-se um almoço tradicional do Alentejo com harmonização de vinhos. O programa inicia pelas 10h00 e prolonga-se ao longo de cinco horas bem passadas.

Morada: Lugar Couto do Saramago, 7430-019 Crato

Preço: 85€ p.p.

Reservas: reservas@herdadedarocha.pt ou 925 572 976

Herdade do Sobroso - Vidigueira

Com preços a partir dos 25 euros por pessoa, este produtor do Alentejo junta a descoberta da vinha e a adega à prova de vinhos comentada e associada à degustação de queijos e enchidos tradicionais da região.

Morada: Herdade do Sobroso, 7960-909 Vidigueira

Preço: A partir de 25€ p.p.

Reservas: 284 456 116 ou 961 732 958

João Portugal Ramos - Estremoz

A partir de setembro, o Nature’ing with Wine é a proposta deste produtor que começa com uma visita ao miradouro, onde se observa a extensa planície de vinhas, seguindo-se a ida para a vinha e a apanha da uva. Regressando à adega, o visitante é desafiado a experimentar a tradicional pisa a pé em lagares de mármore. O programa continua com uma visita à adega e às caves e termina com um almoço de vindima com dois menus distintos, harmonizados com vinhos João Portugal Ramos.

Morada: Vila Santa, Estrada Nacional 4, 7100-149 Estremoz

Preço: 80€ p.p.

Reservas: https://www.jportugalramos.com/pt/natureing-with-wine/

Mainova - Arraiolos

“Moinante” é aquele que dorme durante o dia, porque esteve a noite toda na farra e é também o nome da experiência de vindima da adega Mainova. A Moinante Experience está disponível a 7 de setembro e propõe um programa que inclui uma visita ao campo com prova de um azeite, quatro vinhos, um sunset ao som de DJ e a possibilidade de participar num workshop de fotografia. O jantar está a cargo do chef João Narigueta e segue-se a vindima noturna e o observatório de estrelas.

Morada: Herdade da Fonte Santa, Estrada Nacional372-1, 7040-669 Vimieiro/Arraiolos

Preço: 85€ p.p.

Reservas: enoturismo@mainova.pt ou 910 732 526

Quinta do Quetzal - Vidigueira

“Ser enólogo por um dia” é o desafio deste produtor aos visitantes da região. A experiência passa pela visita guiada às vinhas e à adega, onde surge a oportunidade de criar o próprio blend. Segue-se um piquenique elaborado pelo chef João Mourato e a prova de vinhos da Quinta do Quetzal. Existe ainda uma outra opção com a refeição no restaurante do produtor.

Morada: Estradas das Sesmarias, 7960 Vidigueira

Preço: A partir de 69€ p.p.

Reservas: reservas@quintadoquetzal.com

Ribafreixo - Vidigueira

De terça a sexta-feira, durante os meses de agosto e setembro, o programa de vindimas da Ribafreixo inclui a prova de três vinhos clássicos e um almoço tradicional alentejano em convívio com os vindimadores.

Morada: Adega Moinho Branco, 7960-212 Vidigueira, Portugal

Preço: 75€ p.p.

Reservas: tours@ribafreixo.com ou 967 409 249

Rocim - Cuba

Na Herdade do Rocim, nos dias 7 e 14 de setembro o “Pisa a pé com Embalo” reúne a tradição e a contemporaneidade com uma prova de vinhos e iguarias regionais, a visita à vinha e um churrasco de porco preto com migas. Segue-se a pisa da uva embalada ao som do cante dos grupos locais. Durante o mês de agosto ainda promovem provas a gosto, compostas por uma seleção de vinhos brancos e rosés.

Morada: Estrada Nacional 387, 7940-909 Cuba

Preço: 75€ p.p.

Reservas: enoturismo@herdadedorocim.com

Tapada de Coelheiros - Arraiolos

O convite na Tapada de Coelheiros passa por uma visita à propriedade de jipe para observar a agricultura biológica e sustentável que definem este produtor. Segue-se a visita à adega, com a prova de mosto em fermentação e de cinco vinhos, harmonizada com uma tábua de petiscos e produtos típicos da região.

Morada: Tapada de Coelheiros, 7040-202 Igrejinha/Arraiolos

Preço: 70€ p.p.

Reservas: enoturismo@coelheiros.pt ou 266 470 000