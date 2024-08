Se mora em Lisboa mas não vive sem os bolos da Casa Piriquita, temos uma boa novidade para lhe dar: a pastelaria centenária tem uma nova morada no centro da capital.

O centro comercial El Corte Inglés - que no passado teve um quiosque temporário da marca - foi o local escolhido para esta abertura que está a funcionar desde jullho e promete facilitar a vida dos gulosos quando o desejo aperta e não lhes apetece percorrer quilómetros. Mas as boas notícias não param por aqui. Quando não quiser sair de casa pode fazer a sua encomenda através da app Glovo que promete entregar estas iguarias dentro de 30 minutos em qualquer ponto da cidade.

Piriquita El Corte Inglés Casa Piriquita divulgação

Tanto neste novo espaço permanente, localizado na sub-cave junto ao supermercado, como na app, os clientes da marca podem, entre outros doces típicos, encontrar aqueles que são os dois ícones da casa: os travesseiros, feitos com base de massa folhada e recheados com creme de ovo e amêndoa, e as queijadas, pequenas tartes de massa estaladiça com sabor a canela. Para quem gosta de arriscar em versões mais modernas, pode ainda encomendar os Travesseiros de Nutella.

Recorde-se que a Casa Piriquita foi fundada em 1861 e batizada de nome pelo rei D. Carlos I. Atualmente conta com dois espaços em Lisboa: uma na Avenida de Roma e outro no El Corte Inglés.