O nº 98 do Largo da Graça, em Lisboa, tem outra “graça”. A responsável é a Condes na Praia, uma pastelaria com uma decoração que nos recorda as casas de chá, mas cuja principal protagonista é a queijada típica da Praia da Vitória, uma iguaria da ilha Terceira, nos Açores. Este novo espaço não só celebra a tradição gastronómica açoriana, como também convida os visitantes a embarcar numa viagem cultural à Praia da Vitória, através de sabores, histórias e memórias.

Os visitantes são recebidos num ambiente que combina modernidade com elementos tradicionais, incluindo fotografias da ilha, livros de autores açorianos, e uma decoração que homenageia as paisagens e símbolos culturais da localidade açoriana.

A iniciativa é fruto da parceria entre as açorianas Fabíola Landeiro e Anita, conhecida como a "detentora da lendária receita atlântica". Fabíola Landeiro, que passou a infância na Praia da Vitória, sempre sonhou em unir as suas duas cidades favoritas. “Quando vinha da ilha para Lisboa, trazia, com frequência, Condes da Praia para congelar. Agora, é uma emoção enorme poder partilhar esse pedacinho da minha terra com os lisboetas, e turistas de todo o mundo", afirma.

Para a concretização deste projeto, Fabíola Landeiro fez questão de apostar numa loja cujo espaço fosse premium, que fizesse jus à qualidade tanto da queijada como da cultura terceirense. O facto de o bairro da Graça, em Lisboa, ser um dos bairros mais típicos da cidade, levou a proprietária a escolher o local.

Uma tradição que continua viva

A receita das queijadas Conde da Praia, que remonta a 1863, é passada de geração em geração e agora encontra nova vida em Lisboa. A parceria com a confeiteira Anita, que tem uma grande experiência e conhecimento na confeção destas iguarias, foi crucial para trazer a essência da ilha Terceira ao continente. A confeiteira, que também formou o pasteleiro responsável pela produção na fábrica Saquinho Dourado em Sassoeiros, assegura que a autenticidade e qualidade da receita, são preservadas.

A caixa onde as queijadas são vendidas, também não foi deixada ao acaso, tendo sido planeada ao pormenor com a beleza e as cores que caracterizam a ilha.

Desde a sua abertura, no mês de agosto, a pastelaria tem atraído um grande número de clientes, incluindo açorianos que vivem em Lisboa e turistas.

"É emocionante ver e ouvir as reações das pessoas, tanto da ilha como de outros lugares. Falamos sobre a nossa terra as, tradições... e as pessoas saem daqui com saudades e vontade de voltar", conclui Fabíola Landeiro.