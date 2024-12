Após meses de expectativa, o emblemático restaurante-bar Snob, localizado na Rua de O Século, no Bairro Alto, reabriu oficialmente no passado dia 16 de dezembro. Com uma história que remonta a 1964, o espaço foi um refúgio para intelectuais, jornalistas e artistas de renome, incluindo figuras como José Saramago e Carlos do Carmo.

Adquirido recentemente pelo Grupo São Bento, responsável por espaços como o Café de São Bento, o Snob apresenta-se agora com um novo brilho, mantendo a sua essência histórica.

A renovação preservou elementos da decoração, como as janelas de madeira, detalhes em latão e os estofos em couro verde-escuro, que marcam a estética clássica do espaço. Ao mesmo tempo, foi introduzido um toque de modernidade, refletindo o compromisso do Grupo São Bento em honrar o passado enquanto projeta o Snob para o futuro.

Snob, o ícone da boémia lisboeta reabre com alma renovada créditos: Guilherme Ornelas

Com um ambiente intimista e acolhedor, o bar mantém-se fiel à sua reputação de ser um local de sofisticação discreta.

A nova ementa é uma celebração dos pratos clássicos que fizeram do Snob um marco gastronómico em Lisboa. O Bife à Snob (a partir de 17€), o Bacalhau à Brás (15€) e outras iguarias tradicionais continuam a fazer parte da experiência, enquanto novas criações foram acrescentadas para satisfazer paladares contemporâneos.

Para acompanhar a refeição, o bar oferece uma impressionante seleção de mais de 60 variedades de uísque e cocktails que vão desde clássicos como o Negroni (8€) e o Sazerac (10€) até criações modernas.

O Snob está aberto todos os dias, das 19h00 às 02h00, com a cozinha a encerrar à 01h00. Este horário permite que os visitantes desfrutem do espaço tanto para um jantar requintado como para um final de noite descontraído com cocktails.

Para reservas, os clientes podem contactar o Snob através do número +351 926 459 164 ou visitar o site oficial.

Com esta reabertura, o Snob reafirma-se como um ponto de encontro obrigatório em Lisboa, onde tradição e inovação se encontram. Seja para reviver memórias ou criar novas histórias, o espaço oferece uma experiência única que honra a história e a boémia do Bairro Alto.