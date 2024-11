O mercado de rua do Freeport Lisboa Fashion Outlet, inspirado pelo ambiente festivo e natalício dos típicos mercados de norte de Europa, já está de portas abertas e disponível diariamente até dia 24 de dezembro. As típicas casinhas de madeira oferecem uma experiência completa para comer, beber e comprar presentes em falta. Entre a oferta gastronómica há waffles e crepes, mas também as especialidades francesas de raclette (espécie de fondue) e aligot (puré de batata e queijo), ou o alemão schnitzel; para aconchegar o estômago há sidra, vinho e chocolate quentes.

Outras casinhas de Natal apresentam propostas de levar para casa: como os calendários do advento e os panetones da Lindt & Sprungli, os licores Douro’s Flavours ou as decorações de Natal do Gato Preto. Já a The Book Shop apresenta uma série de sugestões de jogos e livros, entre os últimos, edições especiais dedicadas à relojoaria, automobilismo ou moda, entre outros, que são boas opções de prenda.

Há ainda workshops e outras atividades para desfrutar em família, nomeadamente de origami ou para aprender a decorar a árvore de natal, a fazer embrulhos criativos ou, até, experimentar receitas de bolachas. Todos os domingos (8, 15 e 22 de dezembro) há também a hora do conto para os mais pequenos.

O mercado de Natal funciona todos os dias até à véspera de Natal.