Conhecida pela sua capacidade de criar peças versáteis que se adaptam a todas as estações do ano e a todas as idades, a American Vintage apoia-se em cortes casuais, intemporais e impecavelmente cuidados, combinando simplicidade com sofisticação. A marca destaca-se também por uma paleta de cores alargada, que transmite energia e versatilidade às suas coleções.

Com especial atenção aos materiais naturais e à sensação de qualidade dos tecidos, cada peça ganha profundidade e vida através do estilo vintage, que é a assinatura da marca. A experiência American Vintage vai muito além da roupa — é uma forma de estar, sentir e expressar individualidade com naturalidade. Da qualidade dos tecidos à versatilidade de cada elemento, as peças da marca são feitas para durar, refletindo uma estratégia de responsabilidade social cada vez mais enraizada.

"O Freeport Lisboa Fashion Outlet está a tornar-se cada vez mais um ponto de encontro entre marcas com identidade forte e visitantes que procuram experiências relevantes. A American Vintage reforça a nossa proposta de valor: uma oferta contemporânea, num ambiente cada vez mais atrativo, para um público exigente, nacional e internacional." refere Conceição Monteiro, diretora de Leasing da VIA Outlets em Portugal.

Esta abertura vem juntar-se a um recheado e variado portfólio de marcas do Freeport Lisboa Fashion Outlet. Recordemos a chegada, em 2024, da The Cosmetics Company, com marcas de referência como Estée Lauder, Bobbi Brown e M.A.C Cosmetics, da HUGO (linha jovem e informal da Hugo Boss) e da moda irreverente da The Kooples, com ambas as marcas a escolherem o Freeport Lisboa Fashion Outlet para abertura da sua primeira loja outlet em Portugal. O ano de 2024 foi, ainda, o ano da chegada da Lindt ao centro, assim como da Zara Home (a primeira outlet do país e também a primeira loja da marca a integrar o programa For&From em Portugal, projeto de inclusão social).