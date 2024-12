Com um design moderno e minimalista, o espaço de ambiente industrial e com uma estética urbana feita de tonalidades suaves, oferece grande destaque às peças. Focada num público-alvo jovem e descomplicado, a Hugo apresenta opções da ganga ao jersey, passando ainda por t-shirts gráficas ou camisolas para a construção de um estilo irreverente e descontraído.

A abertura da Hugo vem complementar a presença da Boss no centro, permitindo aos convidados explorar a marca em diferentes dimensões, desde a alfaiataria sofisticada ao streetwear descontraído.

"Esta abertura reforça o posicionamento do Freeport Lisboa Fashion Outlet como destino de referência em moda e lifestyle premium", explica Conceição Monteiro, diretora de Leasing da VIA Outlets em Portugal. "Neste ano tão especial em que celebramos os 20 anos do centro, é particularmente gratificante assistir à chegada de marcas como a Hugo que refletem a nossa estratégia de evolução contínua. Estes momentos consolidam o nosso compromisso em oferecer uma experiência de compras única e enchem-nos de confiança para o futuro", finaliza.

Nestes primeiros dias de abertura – e até dia 8 de dezembro – a Hugo tem surpresas na loja e vales promocionais especiais.

Além da abertura da Hugo, o ano de 2024 trouxe outras novidades de relevo para o Freeport Lisboa Fashion Outlet. A chegada da The Cosmetics Company, com produtos de luxo de marcas de referência como Estée Lauder, Bobbi Brown e M.A.C Cosmetics, oferece uma experiência de beleza incomparável aos nossos convidados. Outras marcas como The Kooples, com a moda irreverente e a Lindt, com os seus afamados chocolates, reforçam a proposta de valor do centro, enquanto a remodelação completa da loja Tommy Hilfiger traduz a contínua aposta na modernização e inovação.