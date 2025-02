A nova loja de Adolfo Domínguez no El Corte Inglés da Avenida António Augusto de Aguiar homenageia a essência lisboeta através do branco e do azul.

Em consonância com a nova imagem da marca de moda, a área comercial de 63 metros quadrados apresenta materiais como o calcário branco, inspirado nas ruas empedradas da cidade, e os tons azulados do granito Sodalite Blue, que evocam os icónicos azulejos portugueses.

O espaço, localizado no rés do chão do centro, vai comercializar as coleções de mulher de Adolfo Domínguez. A novidade reforça a presença da marca de moda em Lisboa, onde conta com oito pontos de venda desde a abertura da primeira loja na cidade, em 1998.

Portugal é o segundo maior mercado internacional da Adolfo Domínguez, com um aumento de 27,1% nas vendas entre março e novembro de 2024, refere o comunicado da empresa, acrescentando que "a internacionalização é um dos pilares fundamentais do crescimento da Adolfo Domínguez: 62% das suas lojas estão localizadas fora de Espanha".