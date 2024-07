A edição deste ano da Festa do Tomate Coração de Boi do Douro (TCBD) contará com uma novidade italiana. Oriunda do país que presta especial homenagem ao tomate, estará presente na festa de 2024 Erika Zandonai, especialista na defesa e promoção de produtos tradicionais, nomeadamente do tomate.

Em workshop a realizar no âmbito da IX edição do TCBD, dia 22 de agosto, na Casa de Mateus, em Vila Real, esta conhecedora da cultura do tomate em Itália, com prática de sementeira e cultivo da planta, além de cozinheira tradicional, irá partilhar a sua experiência no tratamento e transformação do tomate.

A TCBD integra também a iniciativa gastronómica “Festa do Tomate à Mesa dos restaurantes”, durante todo o mês de agosto, com a inclusão nas ementas de 22 estabelecimentos de pratos inspirados no tomate.

A 23 de agosto, a Casa de Mateus acolhe a prova de tomate do Douro, a qual integra no júri chefs, enólogos, jornalistas e outros atores na área da gastronomia. O concurso começou por ser uma iniciativa de três amigos, Celeste Pereira, proprietária da empresa de comunicação e eventos Greengrape, Edgardo Pacheco, jornalista e atual curador do evento, e o produtor de vinhos Abílio Tavares da Silva, da Quinta de Foz Torto.

O concurso conta com a participação dos principais produtores de vinhos das quintas do Douro. É itinerante, realizando-se todos os anos numa quinta do Douro diferente. Iniciou na Quinta Dona Matilde, passou pelas quintas de la Rosa, Vallado, Ventozelo, Nápoles (Niepoort), Seixo (Sogrape).

Ainda a 23 de agosto, a Casa de Mateus acolhe, a partir das 18h30, o jantar volante, animado por uma mesa de sabores à volta do tomate e vinhos das quintas concorrentes. A inscrição no jantar tem um custo de 60€. As inscrições são limitadas e requerem reserva e pagamento prévios via e-mail (greengrape@greengrape.pt).

Finalmente, a 24 de agosto, em parceria com o Projeto Capella, a Festa do Tomate acontece na aldeia de Arroios, nos arredores de Vila Real. Neste dia, o tomate volta à prova na capela barroca da aldeia de Arroios, Vila Real, seguindo-se o mercadinho de produtos locais no largo da aldeia, incluindo Tomate Coração de Boi das hortas locais. Iniciativas de entrada livre.

Douro quer preservar genuinidade do tomate coração de boi para avançar para IGP

Livro Tomate Coração do Douro – A outra riqueza do vale mágico

A festa do tomate no Douro ganha este ano um novo impulso com a publicação do livro Tomate Coração do Douro – A outra riqueza do vale mágico, “num reconhecimento do papel de relevo que os produtos agrícolas tradicionais desempenham para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais, quer pelos benefícios económicos diretos, quer pela promoção gastronómica, cultural, turística e ecológica que aportam”, sublinham as entidades que apoiam a edição da obra, as associações de desenvolvimento do Douro – Beira Douro, Douro Histórico e Douro Superior.

“Um novo coração [do Douro]”, como se escreve num dos textos do livro, merece o elogio: “É exclusivo, raro, de qualidade superior. É gente, origem, genuinidade. É sustentabilidade, biodiversidade, envolvimento, agregação, encontro de pessoas e valorização de sabores autóctones. Que este projeto seja também “um ponto de partida sobre como valorizar os nossos produtos, cultural, social e economicamente” e “um meio de preservar a sua qualidade”, desafia no prefácio Miguel Poiares Maduro.

“Criar uma cadeia de valor acrescentado para a comercialização destes produtos do território é um desafio que merece o empenho dos agentes da região e do país”, desafiam as associações promotoras, na abertura do livro, sublinhando ainda que “o envolvimento dos produtores de vinho do Douro em projetos de valorização de produtos locais é um sinal positivo importante”. “Estes sabores da terra e as atividades de economia local a eles associados incentivam novas abordagens, cativam públicos e contribuem para a afirmação do Douro como destino de enoturismo de excelência”.

O livro Tomate Coração do Douro – A outra riqueza do vale mágico integra o projeto de cooperação interterritorial “A que Cheira o Douro” e resulta de uma parceria entre as referidas associações de desenvolvimento local do Douro e a Greengrape, empresa que promove o projeto de valorização do Tomate Coração de Boi do Douro (TCBD), que tem vindo a ser desenvolvido na região desde 2016. No âmbito deste projeto, foi ainda publicado o Guia de Boas Práticas para a produção de TCBD e o Mapa das quintas do Douro produtoras deste fruto, atualmente são 38 quintas.