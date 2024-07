Portimão está em festa e celebra, mais uma vez, um dos seus ícones à mesa. Por toda a zona ribeirinha, entre o museu e a antiga lota, o clima será de festa e aliado, como manda a tradição, ao aroma da tradicional sardinhada. De 30 de julho a 4 de agosto, são várias as iniciativas que animam a iniciativa.

Nos dias do festival, os grelhadores voltam a funcionar e a encher a zona ribeirinha (junto à Avenida Guanaré) do mais tradicional e característico aroma da sardinha assada. A sardinha no prato e no pão é no recinto do festival, nos pontos de venda das coletividades locais. Também a restauração do concelho abre as portas ao festival, com diferentes estabelecimentos a incluírem na sua ementa a tradicional sardinha assada (lista aqui).

Entretanto, a 30 de julho (10h30), associações locais e voluntários, juntamente com o Museu de Portimão, propõem-se recriar a descarga da sardinha. Esta recriação com trajes, ‘dizeres’ e meios de transporte da época tem lugar no Cais Gil Eanes (zona ribeirinha de Portimão) e nela serão utilizados 500 quilos de sardinha fresca. Aos presentes, “serão oferecidas 3.000 senhas de degustação gratuita, dando direito a duas sardinhas no pão e uma bebida, a usufruir de 30 de julho a 4 de agosto num dos cinco espaços de restauração dinamizados no recinto do festival pelo associativismo local”, informa a organização.

Também a Confraria Gastronómica da Sardinha de Portimão regressa ao festival e promove nos dias 31 de julho, 2 e 3 de agosto, junto à área lounge, das 19h00 às 20h00, sessões de showcooking, onde sardinha é o ingrediente principal. Vários chefs estarão a confecionar a boa sardinha. No dia 31 de julho, será a vez de Nuno Martins, Chef Executivo e Co-Gerente do NUMA Restaurante (recomendação Guia Michelin 2024), a 2 de agosto, José Moura, Chef Executivo do Tivoli Lagos Algarve Resort e Formador da Escola Hotelaria e Turismo de Portimão – Turismo de Portugal IP. Finalmente, a 3 de agosto, é a vez de José Lopes, Chef Executivo do Restaurante Bon Bom (1 estrela Michelin) subir ao palco.

Junto à antiga Lota de Portimão, o Petinga Park está de regresso e diariamente, entre as 19h30 e as 23h45, fará as delícias dos mais novos com insufláveis e atividades diversas, totalmente gratuitas.

Não faltarão espaços dedicados ao artesanato e produtos alimentares do concelho.