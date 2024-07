Sofás, molduras, cadeiras vintage e até banheiras saem para a rua para decorar o espaço do evento. Em Santarém, o Chefs on Fire realizou-se, pela primeira vez, no emblemático Jardim Portal do Sol e contou com a participação de grandes nomes da cozinha nacional como Filipe Manhita, do Fortaleza do Guincho, Alexandre Silva, do Loco, e Rodrigo Castelo, do òi Balcão, de Santarém, todos vencedores de Estrelas Michelin.

No evento, que aconteceu entre os dias 5 e 7 de julho, não faltou animação. Afinal, se a proposta é comer "à volta da fogueira", nada melhor do que música para acompanhar. Deste modo, pelo palco do pop-up em Santarém passaram nomes como Cláudia Pascoal, Iolanda, Bateu Matou e Ana Lua Caiano.

Mais do que uma experiência gastronómica com propostas vegetarianas, de carne, de peixe e ainda de sobremesa elaboradas à base do fogo, o Chefs on Fire é um evento para se estar em família ou com amigos, independentemente da idade.

Este fim de semana, o formato regressa a Aveiro e à boleia do Festival dos Canais. Para alimentar os visitantes, o evento, que aposta no slow cooking, conta com 12 chefs.

O cabeça de lista da edição que termina domingo, dia 21 de julho, é Diogo Formiga, chef do Encanto, em Lisboa, natural de São Pedro do Sul e que tomou Aveiro de assalto quando decidiu estudar Biologia. A paixão pela culinária acabou por falar mais alto e torná-lo cozinheiro, hoje ao serviço de um estrela Michelin, sem nunca deixar de visitar com frequência a cidade a que considera a sua segunda casa.

Estarão também presentes Mónica Gomes, do Olaias, na Figueira da Foz e de Angélica Salvador, do IN Diferente, no Porto, ambos com uma distinção Bib Gourmand do Guia Michelin; mas também de Duarte Eira, do Salpoente, em Aveiro, David Jesus, do Seiva, em Leça da Palmeira, ou de Ana Leão, hoje à frente do Babel, no Porto.