Entre os dias 18 e 20 de julho, o Chefs on Fire volta a instalar-se no Parque Infante D. Pedro, em Aveiro, para a sua terceira edição. Integrado na programação oficial do Festival dos Canais, o evento junta gastronomia de autor e concertos ao vivo, num formato pop-up que já conquistou o público nas edições anteriores.

Durante três dias, 12 chefs — quatro por dia — vão apresentar pratos exclusivos preparados ao fogo, com recurso a lenha e fumo, reforçando o conceito de cozinha ao ar livre e de proximidade com o público. Em paralelo, artistas nacionais sobem ao palco, garantindo a banda sonora de cada momento, entre a ria e os canais da cidade.

Com dois turnos diários, ao almoço e ao jantar, o evento propõe uma experiência imersiva e intimista, inspirada na ideia de um jantar entre amigos que cresceu, mas sem perder o espírito descontraído. Os bilhetes já estão à venda e têm o custo de 40€ por turno, incluindo uma refeição de quatro pratos e o acesso ao concerto correspondente.

Organizado pela LOHAD, produtora responsável pelo conceito desde 2018, o Chefs on Fire mantém o compromisso com a sustentabilidade e o respeito pelas comunidades locais, apostando numa abordagem que cruza gastronomia e cultura como forma de celebração partilhada.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, que reforça o evento como parte da valorização do território através da sua identidade gastronómica e cultural. Segundo o presidente da autarquia, Ribau Esteves, "quando nos sentamos à mesma mesa para saborearmos algumas das inúmeras iguarias do nosso país, como pretexto para termos um bom momento de convívio com a nossa família e com os nossos amigos, estamos a celebrar Aveiro, estamos a celebrar Portugal".

De recordar que a grande novidade deste ano é a estreia do Chefs on Fire no Algarve, com uma edição especial em formato sunset, entre os dias 20 e 22 de junho, em Vilamoura. Nesta nova localização, 12 chefs nacionais irão reinterpretar os sabores da região, sempre com fogo como técnica central. Entre os nomes confirmados estão José Lopes (Bon Bon, 1 estrela Michelin), Louis Anjos (Al Sud, 1 estrela Michelin) e Noélia Jerónimo (Noélia), que prometem criar pratos inéditos e inspirados na tradição algarvia. Os bilhetes para esta edição têm o valor de 60€ e incluem quatro doses gastronómicas — carne, peixe, vegetariano e sobremesa — além do acesso ao concerto.

Mais informações e reservas em www.chefsonfire.pt