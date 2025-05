O Chefs on Fire, festival de gastronomia e música reúne um cartaz para desfrutar ao pôr do sol. A vertente gastronómica desta edição está organizado em quatro categorias — carne, peixe, vegetariano e sobremesas — e reúne 12 chefs que irão cozinhar inspirados nos sabores da gastronomia algarvia.

“Todos os pratos serão preparados exclusivamente com recurso ao fogo, respeitando a origem dos ingredientes e as tradições gastronómicas da região”, destaca a organização, a Lohad, em parceria com o master developer Vilamoura World.

Nos pratos principais, na categoria de carne, participam Marin Colomès, do restaurante Alfredo, Pedro Pinto, do Viceroy, e João Oliveira, do Vista, detentor de uma estrela Michelin e dois Sóis Repsol. Nos pratos de peixe, José Lopes, do Bon Bon, e Louis Anjos, do Al Sud, ambos distinguidos com uma estrela Michelin e dois Sóis Repsol, juntam-se a Noélia Jerónimo, do restaurante Noélia, trazendo consigo a cozinha algarvia.

Na vertente vegetariana, o festival conta com Paulo Carvalho, do Zagaia, João Narigueta, do Híbrido, e Lívia Orofino, sous-chef do Canalha, distinguida com um Sol Repsol.

Já as sobremesas estão entregues a Márcio Baltazar, Diogo Lopes, do Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, e Rita Santos, da Herdade do Esporão, que soma dois Sóis Repsol.

Em cada dia será possível contar com um concerto de Capitão Fausto (dia 20), Best Youth (dia 21) e Gisela João (dia 22).

Os bilhetes diários têm um preço de 60€ e incluem o acesso ao recinto entre as 17h00 e as 24h00, concertos ao vivo e um menu de degustação composto por quatro pratos: carne, peixe, vegetariano e sobremesa.

Para o público vegetariano, estará disponível uma versão adaptada do menu.