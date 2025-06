Bárbara Tinoco partilhou na sua página de Instagram uma nova fotografia com a filha Masha, que nasceu no passado mês de maio. A bebé é fruto da relação de Tinoco com Feodor Bivol.

Aos 26 anos, Bárbara Tinoco está mais realizada que nunca. No dia 14 de maio, a cantora foi mãe pela primeira vez após o nascimento de Masha - que significa Maria em russo - fruto da relação com Feodor Bivol (de origem russa). Esta sexta-feira, dia 28 de junho, a intérprete de 'Chamada Não Atendida' fez uma bonita partilha na sua página de Instagram que não passou despercebida. Trata-se de um retrato no qual posa com a bebé ao colo, enquanto surge a ser preparada para um evento. "Poder ser mãe e artista", notou na legenda da partilha. Desde logo, amigos e fãs teceram os mais diversos elogios, notando que a fotografia estava muito "bonita" e que mãe e filha eram encantadoras. Uma música para Masha Antes do nascimento da filha, Bárbara Tinoco emocionou os seguidores nas redes sociais ao mostrar uma música que ela e o companheira fizeram dedicada à filha Masha. Entre os bonitos versos, lê-se o seguinte: "Aconteceu no meu corpo

Numa noite de Agosto

E um dia vai ser uma mulherzinha Vai andar ao seu gosto

Fazer o que não é suposto

Se for mesmo filha minha" Carolina Deslandes, madrinha da bebé, revelou-se emocionada com a canção escrevendo na caixa de comentários: "Meu Deus do céu" O regresso muito elogiado aos palcos após a maternidade Depois de um tempo ausente de maneira a dedicar-se à menina, Bárbara Tinoco regressou aos palcos Grande Arraial de Benfica, este mês (a propósito dos Santos Populares), cinco semanas depois do nascimento da pequena Masha. O regresso foi muito elogiado, com fãs a destacar o talento, a entrega e o brilho de Tinoco na sua performance. "Já tínhamos saudades" e "tão bom ver-te de volta" foram alguns dos comentários que se repetiram. A cantora recomeçou, desta maneira, A Curta Vida de Uma Pop Star Tour, que terminará a 7 de março de 2026, no SUPER BOCK ARENA. A madrinha Carolina Deslandes... que também vai ser mãe (?) Carolina Deslandes, madrinha da pequena Masha, já teve a oportunidade de conhecer a menina, conforme fez questão de mostrar nas redes sociais. Ora este é também um momento de grande emoção para Deslandes uma vez que - segundo os rumores das últimas semanas - também a cantora está grávida, aguardando o nascimento do quarto filho. A especulação começou depois de a artista ter partilhado fotografias de um concerto em Oliveira de Azeméis que levantaram a suspeita. Até ao momento, a informação não foi confirmada (mas também não desmentida) quer por Carolina, quer pelo namorado, o músico Luís Delgado. Vale recordar que Carolina Deslandes já é mãe de três filhos: Santiago, Benjamim e Guilherme. Os meninos são fruto do anterior relacionamento com Diogo Clemente. Carolina e Diogo estiveram juntos durante cinco anos, optando em 2020 por seguir caminhos separados.