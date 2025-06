Bárbara Tinoco foi mãe da pequena Masha a 14 de maio. A artista sobe esta sexta-feira ao palco do Grande Arraial de Benfica, em Lisboa, cinco semanas depois de ter a primeira filha.

Bárbara Tinoco está de volta aos palcos. A cantora, de 26 anos, vai atuar esta sexta-feira no Grande Arraial de Benfica, em Lisboa, poucas semanas depois de ser mãe pela primeira vez. O anuncio foi feito pela artista através da sua página de Instagram. "Adivinhem quem está de volta? Benfica, vemo-nos às 22h40", escreveu Tinoco na legenda da partilha. Nos comentários, os fãs ficaram rendidos a esta notícia. "A nossa pop star está de volta e nós não podíamos estar mais felizes"; "Os motivos da minha felicidade voltaram"; E ainda: "A tua volta é a nossa volta!! Que comece mais uma tour mágica", escreveram os seus admiradores no Instagram. A volta de Bárbara aos palcos acontece apenas cinco semanas depois de ter sido mãe. A cantora deu à luz Masha (que significa 'Maria', em russo, país de origem do pai da bebé) no passado dia 14 de maio, tal como anunciou no Instagram.

Os rumores da gravidez da artista começaram no fim de 2024, já que Bárbara apresentava uma 'barriguinha' nos seus concertos. Para além disso, Catarina Furtado referiu-se ao namorado da cantora, o músico Feodor Bivol, como o "pai da criança", aquando da emissão de 'The Voice Portugal' no dia 22 de dezembro.

Porém, apenas em fevereiro deste ano chegou a confirmação. Também num concerto, nas Festas de Amiais de Baixo, em Santarém, a cantora não só partilhou com os fãs que estava grávida mas também que estava à espera de uma menina.

Durante a gestação, Tinoco usou a sua criatividade de compositora para escrever uma música para a pequena Masha e partilhou o resultado final com os seguidores no Dia da Mãe, a 4 de maio.

Bárbara Tinoco tem como melhor amiga Carolina Deslandes, que tem um papel importante na vida da cantora: foi a escolhida para ser madrinha de Masha. Foi Deslandes que partilhou a novidade na sua página de Instagram ao mostrar uma foto de Tinoco grávida.

"Querida afilhada: saiu-te a sorte grande, calharam-te os melhores. Já és muito amada, e foste sonhada pelos pais mais apaixonados que já conheci. A vida nunca foi tão boa e a tua mãe está mais bonita que nunca", escreveu Carolina na legenda da publicação.

Tinoco recebeu muito carinho durante todo este período. A Rádio Comercial fez um 'babyshower' para a artista, onde convidou alguns músicos e outra pessoa muito especial: Rui Tinoco, o seu pai. Foi nesse momento que a cantora partilhou a história de como contou ao progenitor que estava grávida.

"Estava muito nervosa e liguei à minha mãe. A minha mãe achou que eu estava a morrer ou assim. Então, respondeu-me: 'pronto, filha, mas isso é melhor do que outra coisa qualquer. Queres contar ao pai?'. E eu disse: 'Não, não. Conta tu'. O meu pai ligou-me e disse-me: 'Pronto, parabéns. E o Feodor está...? É do Feodor?'", revelou Bárbara, provocando gargalhadas entre os presentes.