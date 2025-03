Bárbara Tinoco é, aos 26 anos, um incontornável nome da música portuguesa. Apesar da tenra idade a artista conquista fãs através das suas músicas onde conta os dos desaires amorosos pelos quais já passou.

'Antes dela dizer que sim'; ' Ela não sabe pois não?'; 'Despedida de solteira' e ainda 'Chamada não atendida' são algumas das canções que conquistaram milhões de ouvintes nas várias plataformas.

Mas, a par da música, Bárbara prepara-se para abraçar o maior papel da sua vida: ser mãe. Ao lado de Feodor Bivol, um guitarrista de 30 anos, a quem garantiu, numa música, que "queria ser mãe dos seus filhos".

Chamam-se "bichinho" um ao outro e conheceram-se devido a Carolina Deslandes, a melhor amiga de Bárbara e a 'madrinha' desta relação.

No que diz respeito à sua vida privada, a cantora sempre foi muito discreta. Não são conhecidas relações anteriores, mas tudo mudou quando assumiu o amor com o músico.

No fim do ano passado começaram a surgir os primeiros rumores de gravidez. Primeiro foi Catarina Furtado que, numa gala do programa 'The Voice', se referiu ao artista como "o pai da criança". Depois disso ficaram virais alguns vídeos de Bárbara a dar concertos e onde era possível reparar na sua barriga mais proeminente.

Mas a confirmação da gravidez só chegou a 22 de fevereiro quando a cantora estava a dar um espetáculo nas Festas de Amiais de Baixo e surpreendeu a plateia ao afirmar:

"Este concerto é um bocadinho diferente. Em primeiro lugar, porque eu tenho um bebé dentro da barriga". Depois disso, ainda confirmou o sexo do filho: "Obrigada a todos, eu e a minha filha vamos dar"...