O que fazer antes? Informe-se sobre as causas e efeitos possíveis de um sismo na sua zona. Fale sobre o assunto de uma forma tranquila e serena com os seus familiares e amigos.

Elabore um plano de emergência para a sua família.

Certifique-se que todos sabem o que fazer, no caso de ocorrer um sismo.

Combine previamente um local de reunião, para o caso dos membros da família se separarem durante o sismo.

Prepare a sua casa por forma a facilitar os movimentos, libertando os corredores e passagens, arrumando móveis e brinquedos.

Organize o seu kit de emergência: Organize o seu kit de emergência: reúna uma lanterna, um rádio portátil de dinâmo (sem pilhas) bem como um extintor e um estojo de primeiros socorros; Armazene água em recipientes de plástico e alimentos secos, para dois ou três dias (atenção: verifique com periodicidade os prazos de validade). Inclua um abre-latas; Tenha à mão, em local acessível, os números de telefone de serviços de emergência a lista de contactos de familiares/amigos e cópia dos documentos importantes; Leve consigo a medicação habitual e produtos de higiene pessoal (incluir papel higiénico, toalhitas húmidas e sacos de plástico para fins sanitários), inclua igualmente uma muda de roupa (não esquecer um boné e impermeável); Inclua ainda: dinheiro, um apito, uma máscara anti-pó, e o carregador de telemóvel com uma bateria extra (vulgo power-bank); Comida e água extra para o animal de estimação;

Identifique os locais mais seguros, distribuindo os seus familiares por eles: vão de portas interiores, cantos de paredes-mestras, debaixo de mesas e de camas.

Mantenha uma distância de segurança em relação a objetos que possam cair ou estilhaçar.

Conheça os locais mais perigosos: junto a janelas, espelhos, candeeiros, móveis e outros objetos. Elevadores e saídas para a rua.

Fixe as estantes, os vasos e floreiras às paredes da sua casa.

Coloque os objetos pesados, ou de grande volume, no chão ou nas estantes mais baixas.

Ensine todos os familiares como desligar a eletricidade e cortar a água e o gás.

Tenha à mão, em local acessível, os números de telefone de serviços de emergência. O que fazer durante? Se está dentro de casa ou de um edifício Se estiver num dos andares superiores de um edifício, não se precipite para as escadas.

Nunca utilize elevadores.

Abrigue-se no vão de uma porta interior, nos cantos das salas ou debaixo de uma mesa ou cama.

Mantenha-se afastado de janelas e espelhos.

Tenha cuidado com a queda de candeeiros, móveis ou outros objetos.

Se está num local com grande concentração de pessoas fique dentro do edifício, até o sismo cessar. Saia depois com calma, tendo em atenção as paredes, chaminés, fios elétricos, candeeiros e outros objetos que possam cair.

Não se precipite para as saídas. As escadas e portas são pontos que facilmente se enchem de escombros e podem ficar obstruídos por pessoas que tentam deixar o edifício

Nas fábricas, mantenha-se afastado de máquinas que possam tombar ou deslizar. Se está na rua Dirija-se para um local aberto com calma e serenidade, longe do mar ou cursos de água.

Não corra nem ande a vaguear pelas ruas.

Mantenha-se afastado dos edifícios (sobretudo dos mais degradados, altos ou isolados) dos postes de eletricidade e outros objetos que lhe possam cair em cima.

Afaste-se de taludes, muros, chaminés e varandas que possam desabar. Se está a conduzir Pare a viatura longe de edifícios, muros, taludes, postes e cabos de alta tensão e permaneça dentro dela. O que fazer depois? Mantenha a calma e conte com a ocorrência de possíveis réplicas.

Não se precipite para as escadas ou saídas. Nunca utilize elevadores.

Não fume, nem acenda fósforos ou isqueiros. Pode haver fugas de gás.

Corte a água e o gás e desligue a eletricidade.

Utilize lanternas a pilhas.

Ligue o rádio e cumpra as recomendações que forem difundidas.

Limpe urgentemente os produtos inflamáveis que tenham sido derramados (álcool ou tintas, por exemplo).

Evite passar por locais onde existam fios elétricos soltos.

Não utilize o telefone, exceto em caso de extrema urgência (feridos graves, fugas de gás ou incêndios).

Não circule pelas ruas para observar o que aconteceu. Liberte-as para as viaturas de socorro.