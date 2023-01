Sim, as pestanas e as sobrancelhas podem ficar cobertas de gelo nesta altura do ano. Iacutusque ou Yakutsk, na zona oriental da Sibéria, é um dos locais mais frios do mundo.

Nesta semana, os termómetros já atingiram os 51 graus negativos, segundo escrevem vários meios de comunicação internacionais.

A localidade com cerca de 350 mil habitantes enfrenta este ano uma vaga de frio mais longa e mais dura do que o habitual.

Iacutusque é ainda a maior cidade do mundo construída sobre o permafrost — um tipo de solo típico da região do Ártico e que fica permanentemente congelado o ano inteiro.

créditos: MLADEN ANTONOV / AFP

Para fazer face às agruras deste frio gelado, os locais partilham o segredo: "Vestir-se bem, em camadas, como uma couve", indica uma vendedora de peixe citada pela Reuters.

A comerciante vende peixe congelado num mercado ao ar livre, sem recorrer a frigoríficos ou congeladores.

Nesta cidade mineira a 5.000 quilómetros a leste de Moscovo, os moradores costumam, nos meses de inverno, conviver com temperaturas próximas dos 40 graus negativos.

"Não dá para lutar contra isto. Ou nos adaptamos e nos vestimos a rigor, ou sofremos", diz outra habitante local.

créditos: MLADEN ANTONOV / AFP

O inverno na Sibéria começa em outubro e termina em maio, sendo que atinge o seu ponto mais frio em janeiro.

As temperaturas médias anuais são de -21 °C. A cidade possui temperaturas muito variadas, tendo verões e invernos longos. No verão atinge entre 0 °C e 25 °C, e no inverno entre -40 °C e -25 °C, mas as temperaturas podem chegar até aos -50 graus.

Iacutusque, juntamente com as localidades russas de Oimiakon e Verkhoiansk, são as únicas cidades no mundo onde a amplitude térmica pode variar mais do que 100 °C.

Veja ainda: 10 alimentos que fortalecem o organismo contra o frio