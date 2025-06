Rita Matias foi uma das convidadas de Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 27 de junho. No final da conversa, a apresentadora fez questão de deixar um recado para as câmaras, adivinhando as muitas críticas de que seria alvo por ter entrevistado um dos membros do partido Chega.

"Já sei que vou levar por tabela hoje por ter recebido a Rita, é me profundamente indiferente.

Eu, enquanto apresentadora de televisão vou abrir a porta a todas as pessoas que eu queira conhecer, entender, e que acho que você desse lado também as deva conhecer.

Por isso mesmo recebi sempre qualquer pessoa de qualquer partido que eu acho que por aquilo que já fez merece estar sentada num sofá onde a Rita está. Depois comungar ou não das mesmas ideias isso já é outra questão e deixo também a si, por isso mesmo, é que temos essa possiblidade de voto, de o fazer e de o decidir. A partir daqui só quis que conhecesse um bocadinho mais do percurso da Rita e o que é que a leva a ter as ideias que tem e acho que o conhecimento não faz mal a ninguém, nunca fez", defendeu.

Depois da deputado ter agradecido e elogiado Cristina pela "coragem", a comunicadora esclareceu: "Não é coragem, é apenas saber que todos existimos e que todos temos lugar. Essa é a minha opinião, o seu lugar é esse e eu tenho que o respeitar".

Aborto e o reparo de Cristina Ferreira a "comentário pouco feliz" de Rita Matias

Um dos assuntos abordados na conversa foi a posição de Rita Matias relativamente ao aborto. Neste momento, a apresentadora não deixou de relembrar um comentário de Rita Matias sobre o assunto que, na sua perspetiva, foi "pouco feliz".

"Há uma frase que eu considero pouco feliz, porque tenho uma opinião e respeito todas as opiniões neste assunto, porque acho que é mesmo um assunto muito pessoal, de muita consciência. Mas quando diz que uma menina de 10 anos, que foi violada, não tem o direito de não seguir para a frente com aquela gravidez, quer dizer o quê?"

"Ela não foi dita assim", esclareceu a deputada.

"Tentaram meter o caso de uma alegada jovem que teria engravidado com 10 anos e quando eu ouço o caso a primeira coisa que digo é: 'não me posso posicionar sobre o caso, não sei se há condições clínicas ou não de levar esta gravidez adiante, não sei se a jovem corre risco ou não, portanto eticamente não me sinto uma pessoa preparada para responder a isto.

Eticamente, defendo a vida desde a conceção, mas aqui é um caso muito conflituante, porque é uma menina que sofreu um crime muito grave contra a autodeterminação e que nós somos os únicos que dizemos que quem fez alguma coisa contra esta menina deveria ser condenado perpetuamente, até castrado clinicamente'", argumentou, lembrando uma das propostas do seu partido.

Neste momento, Cristina confrontou ainda Rita Matias com uma pergunta difícil, questionando qual seria a sua decisão se se tratasse da sua filha.

"Pôs-se a jeito"? A mais recente polémica de Cristina Ferreira

Recentemente, a apresentadora esteve envolvida numa grande polémica. Em causa está um comentário que fez durante a 'Crónica Criminal' do programa que apresenta, no qual disse que uma mulher, assassinada à facada pelo ex-namorado, "se pôs a jeito", ao aceitar entrar no carro do suspeito, depois de se encontrarem numa danceteria e irem lanchar juntos.

Manuel Luís Goucha saiu em defesa da colega e amiga, notando que as suas palavras foram retiradas do contexto.