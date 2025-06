Manuel Luís Goucha defendeu Cristina Ferreira das críticas que esta tem recebido nas redes sociais.

Tudo começou quando a apresentadora comentou um caso de uma vítima de violência doméstica, no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, onde proferiu a frase: "Não sei se esta mulher, depois do baile, entrou num carro com ele. E aí, se calhar, é que se pôs a jeito para que isto acontecesse. Portanto, hoje em dia é mesmo não confiar em ninguém, nem na pessoa de quem mais gostamos".

Rita Ferro Rodrigues, por exemplo, falou sobre o assunto, sem mencionar o nome de Cristina, referindo: "Eu era aquela mulher que 'se pôs a jeito' porque marcou um encontro no Tinder, porque entrou num carro, porque bebeu demais, porque usou uma mini saia e estava mesmo a pedi-las", numa publicação onde defende os direitos das mulheres.

Goucha sentiu que tinha que 'saltar' em defesa da colega e partilhou uma foto ao seu lado, escrevendo na legenda da publicação:

"É incrível a leviandade com que as pessoas peroram sobre um qualquer assunto sem que minimamente se preocupem em ouvir ou ler tudo o que foi dito ou escrito. Não sejamos ingénuos, uma qualquer frase tirada do contexto serve o objetivo claro de criar ruído, alimentar raivas, ódios e outros sentimentos rasteiros.

Viralize-se parece ser palavra de ordem, no afã de tudo criar polémica e gerar gostos que esse é o fito e quem diz ou escreve que 'se amanhe'. Não se deixe manipular por uma frase fora do contexto. Se se sentiu agredida(o) por algo que leu procure a origem do facto [..] Depois sim, se quiser manifeste a sua opinião, será legítima [...]", escreveu o apresentador.

A apresentadora, recorde-se, também já reagiu a todas as críticas que tem recebido. "A frase 'pôs-se a jeito' usada, no contexto, tinha tudo menos o propósito de culpabilizar a mulher, aliás o que se pretende é exatamente o contrário", afirmou Cristina na sua página de Instagram.