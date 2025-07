Joana Latino não poupou nas críticas a Rebeca Caldeira, depois desta ter contado que tinha sido roubada por uma antiga empregada doméstica. Não tardou muito até que a influenciadora digital respondesse à letra.

No passado dia 10 de julho, Rebeca Caldeira partilhou com os seguidores da sua página de Instagram que tinha sido roubada por uma antiga empregada de limpeza. A influenciadora digital notou que se apercebeu que a pessoa em questão lhe tinha levado um cartão de crédito, tendo feito as mais diversas compras com estes, desde roupa, até refeições e transportes, chegando a um valor superior a 1.000 euros. O tema foi comentado na 'Passadeira Vermelha' com Joana Latino a tecer diversas críticas à criadora digital por esta ter exposto o sucedido publicamente. "Possidónia até à quinta casa, porque o que ela quis dizer é que tinha uma empregada. O que ela quis dizer ao mundo foi: 'eu tenho pessoas que vão lá trabalhar em casa porque sou uma influencer e até já tenho...'", defendeu. "Depois 'ai que horror', tipo a madame da novela dos anos 80, 'a empregada roubou-me'. Mas quando vais a ver como é que a empregada roubou, porque isto para mim é tudo surreal. (…) Aqui, para ela ter tido uma fraude com o cartão de crédito, não só deixou o cartão à vista, como durante 15 dias não se apercebeu que lhe desapareceu dinheiro da conta, portanto isto é uma pessoa que vive em Nárnia", disse ainda, em tom de crítica. "Possidónia, esta mulher é uma possidónia!", realçou por fim.

"Pussydonia": a resposta de Rebeca Caldeira

Perante este comentário da jornalista da SIC, a resposta de Rebeca Caldeira não se fez tardar. No dia 16 de julho, esta publicou um vídeo na rede social no qual posa com uma t-shirt onde se pode ler: "pussydónia".

Na legenda da partilha, realça o significado da expressão: "pussydónia

[pos-si-dó-ni-a] n. f.

Flor rara, de beleza inquietante e presença inesquecível.

Não nasce para agradar, floresce para marcar.

Ela não é para todos os narizes.

Ela é uma pussydónia".

O caminho feliz de Rebeca pelo digital (e não só)

O ano foi de conquista para Rebeca Caldeira, que tem uma comunidade de mais de 300 mil seguidores no Instagram. Esta tornou-se conhecida por fazer vídeos com o marido "beto", mostrando o engraçado contraste que existia entre ambos.

Entretanto foi convidada para ir ao podcast de Cristina Ferreira, 'Mulher de Tomates', a quem contou a sua história, recebendo desta forma outra exposição.

Este ano estreou-se igualmente enquanto repórter televisiva depois de ser convidada para fazer uma emissão especial da TVI em São Miguel, nos Açores.