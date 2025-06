A influenciadora digital Marie partilhou no Instagram uma fotografia na qual posa com um novo amor (alegadamente). A publicação surge dias após esta tornar público o relacionamento tóxico que viveu com um homem de 55 anos.

Diz o ditado que depois da tempestade vem a bonança e parece que Marie vive, finalmente, um momento mais feliz na sua vida pessoal. Este sábado, 28 de junho, a influenciadora digital e antiga participante do 'Big Brother Famosos' partilhou uma fotografia na sua página de Instagram na qual posa com um rapaz. Ao que tudo indica - uma vez que a informação não foi confirmada diretamente pela própria - este poderá ser o novo amor de Marie. Foram vários os seguidores que fizeram questão de lhe dar os parabéns. "Sê feliz, miúda. És tão nova, tão linda. A nossa vida é muito mais muito valiosa", realçou uma admiradora. "Oh, meu Deus, lindos", acrescentou mais uma. Outros fizeram questão de alertar a jovem, dado os momentos difíceis por que já passou. Os muitos internamentos por problemas psicológicos Marie já tinha sido notícia esta semana depois de uma amiga ter descrito o antigo relacionamento da influencer, acusando o ex-namorado de ser tóxico e manipulador. Os relatos chocantes dessa amiga - que foram partilhados no próprio Instagram de Marie - davam conta que esta chegou a tentar colocar fim à própria vida. "Infelizmente, tal como foi público, a Marie passou por uma fase frágil de saúde mental ao ponto de ter um surto psicótico que não a deixou ter clareza do que estava a viver. Ela é a prova que se pode sim morrer de amor. Há três semanas a Marie tentou suicidar-se porque teve medo de o perder, porque ele lhe fez acreditar que a vida dela dependia dele, porque a fez perder a identidade, a carreira, os sonhos e tudo aquilo que a fazia ser", revelou a amiga. O momento foi de tal maneira delicado que Marie ficou internada "oito vezes" entre janeiro e junho deste ano. É também revelado que o antigo namorado, Fares Fares (nome do Instagram), de 55 anos, a traiu, mentiu-lhe compulsivamente fazendo promessas vazias e criou um perfil falso no Instagram para a ameaçar e perseguir. O diagnóstico de bipolaridade No ano passado e após uma série de partilhas nas redes sociais consideradas bizarras pelos fãs - que coincidiram na época em que namorava com este homem - Marie abriu o coração e revelou publicamente que tinha sido diagnosticada com bipolaridade. "Já não é a primeira vez que eu tive um episódio maníaco nas redes sociais e é tão vergonhoso quando vocês saem [...] parece que já não faço parte do mundo, que já não tenho lugar no mundo", confessou, notando que estava a receber fortes tratamentos a nível de medicação que tinham fortes efeitos secundários, como o aumento de peso. Agora, fica a questão: será que é desta que Marie encontra a felicidade? __ Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades: SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660 Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159 SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545 Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707 Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535 Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Leia Também: Escritor Valter Hugo Mãe elogia Marie, ex-concorrente do 'Big Brother'