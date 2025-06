A influencer Marie, conhecida no Instagram como 'La Vie de Marie', esteve, recentemente, internada no hospital devido a uma "tentativa de suicídio". Quem relatou o que aconteceu foi uma amiga que, através das redes sociais da própria, contou o que a levou ao internamento.

"Ninguém fala sobre o que é salvar uma amiga apaixonada. Pedi autorização à Marie para escrever sobre os últimos meses, na esperança que desse lado abrace alguém que possa passar pelo mesmo", começou por contar a amiga da influenciadora.

"Infelizmente, tal como foi público, a Marie passou por uma fase frágil de saúde mental ao ponto de ter um surto psicótico que não a deixou ter clareza do que estava a viver. Ela é a prova que se pode sim morrer de amor. Há três semanas a Marie tentou suicidar-se porque teve medo de o perder, porque ele lhe fez acreditar que a vida dela dependia dele, porque a fez perder a identidade, a carreira, os sonhos e tudo aquilo que a fazia ser", revela esta pessoa próxima a Marie.

"Ele fez com que ela acreditasse que a errada era ela, que a culpada era ela, que a vítima era ele".

© Instagram - Marie

Em outros stories, a amiga da influencer partilhou ainda episódios em que este namorado, chamado Fares Fares (nome do Instagram), de 55 anos, terá tido mais comportamentos tóxicos com Marie, chegando mesmo a traí-la.

"Ele deixou-a a dormir de noite à porta do apartamento em pleno inverno enquanto estavam juntos durante o dia e ela achava que era uma forma de lhe provar amor. Traiu-a no primeiro internamento com quem ela achava ser as amigas dela e ela perdoou. Levou-a para outro país de carro na promessa que iria concretizar o sonho de criar uma linha de skincare e afinal a marca já existia na Turquia.

Enviou contratos falsos de empresas e marcas que nunca existiram, fê-la acreditar que iam criar uma linha de roupa desenhada por ela que nunca chegou. Disse-lhe que vinha viver para Lisboa para ela poder estar mais próxima de amigos e acabaram num alojamento rural, em Torres, onde estava completamente isolada; fingiu ter empresas e milhares de euros que ia passar para o nome dela tendo as contas a zero", revelou.

A amiga confessou mesmo que Marie esteve internada "oito vezes de janeiro a junho" e que o antigo namorado chegou a ameaçá-la.



© Instagram - Marie



© Instagram - Marie

Recorde-se que até agora era de conhecimento público que Marie tinha sido diagnosticada com bipolaridade e que tinha tido um surto psicótico que a levou ao hospital no início deste ano.

Já em casa, a influencer chegou mesmo a dizer que sentia vergonha dos conteúdos que partilhava quando estava a ter o surto psicótico.

"Já não é a primeira vez que eu tive um episódio maníaco nas redes sociais e é tão vergonhoso quando vocês saem [...] parece que já não faço parte do mundo, que já não tenho lugar no mundo".

"Tenho medo de ir ao telemóvel [...] foi tanto ódio. Eu compreendo, mas eu não estava em mim. Este diagnóstico foi mesmo importante", referiu na altura.