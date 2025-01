Abrindo o coração na sua página de Instagram, Marie tem desabafado e revelado aos seguidores como tem lidado com o seu diagnóstico de transtorno bipolar e respetivos tratamentos.

Esta segunda-feira, dia 13, a influenciadora digital e ex-concorrente do 'Big Brother Famoso' partilhou uma página do seu "diário".

"Hoje sinto-me apática. As flores não têm brilho, a música não me toca, tudo me aborrece facilmente. Deve ser os efeitos das injeções que tenho de tomar. Questiono-me como estarão todas as pessoas que passam por situações idênticas. Acordei eram 3 da manhã e tentei dormir. Às 7h fui ao talho, mas às 9h já estava de regresso a casa. Questionava como o meu pai conseguia viver no silêncio durante tanto tempo, enquanto dentro de mim tudo gritava. Tentei fazer exercício e desisti, porque não tenho motivação e o meu cérebro está sempre cansado. Tentei gravar um vídeo, mas não me senti bonita. Sei que vou melhorar, sei que vou voltar a vez a luz do dia, mas até lá é uma jornada um pouco só. Talvez, por isso, tenha decidido começar a escrever por aqui, espero que a medicação faça efeito em breve. Vou editar um vídeo e tentar que o dia passe entre o talho e as cores do meu quarto".

© Instagram - Marie

Posteriormente, e baseando-se num vídeo de Kanye West - Ye - também diagnosticado com a mesma doença, Marie acrescentou: "Isto é tão real. Eu, no meu estado mais maníaco, achava que estava a contactar coisas e que o governo estava a contactar-me por chips no meu cérebro… É tão complexo. Porque é real e depois quando estás no estado depressivo tens saudades do estado eufórico, porque ao menos estavas 'loucamente feliz', mas o estado maníaco não é saudável e é extremamente destrutivo e inconsciente.

A todas as pessoas que me respondem e estão a passar pelo mesmo, espero que saibam que a medicação e injeções são dolorosas, mas são importantes para, a longo prazo, termos uma vida normal, mesmo que o processo seja muito solitário e negativo. Eu vou conseguir por vocês também".



© Instagram - Marie

Por fim, partilhou um projeto que pretende criar, de maneira a ajudar outras pessoas a passar pelo mesmo: "A minha irmã deu-me esta ideia e decidi criar um grupo para pessoas que foram diagnosticadas com bipolaridade para falarmos, porque sei o quão sozinho é o processo e quero começar a ajudar-me e a ajudar mais pessoas com a minha comunidade".



© Instagram - Marie

__

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.