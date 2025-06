O escritor Valter Hugo Mãe esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10', no qual elogiou Marie, influenciadora digital e ex-concorrente do 'Big Brother Famosos'. "É necessária", defendeu.

Valter Hugo Mãe foi um dos convidados de Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 20 de junho. O escritor foi falar sobre o seu novo livro 'Educação na Tristeza', aproveitando para comentar outros assuntos, entre eles os reality shows, dos quais se revelou fã. Questionado pela apresentadora sobre o motivo pelo qual muitas pessoas guardam um preconceito em relação a este tipo de formato televisivo, o convidado observou: "Praticamente toda a gente vê, mas depois as pessoas gostam de fazer de conta que se mantêm numa esfera de erudição qualquer, que é uma palermice. Somos todos iguais a quem está lá dentro". Entretanto falou de Marie, uma das concorrentes mais marcantes do 'Big Brother Famosos'. "Lembro-me de haver um reality em que entrou uma miúda chamada Marie e eu descobri-a assim, passando, e ela estava com umas alfaces penduradas nas orelhas e apaixonei-me pela Marie", confessou. "Acho a Marie essencial. Acho a Marie, por vezes, meio descontrolada, mas é uma miúda, podia ser minha filha. Uma menina/mulher que está à procura de instalar um sonho neste mundo cada vez mais triste e às vezes as pessoas, se calhar, revoltam-se com ela", lamentou. "Sei que acho a Marie mais do que fascinante, urgente, necessária", realçou por fim. A luta pela saúde mental e o diagnóstico de bipolaridade Em janeiro deste ano, Marie revelou aos seguidores da sua página de Instagram que tinha sido diagnosticada com bipolaridade. "Fui diagnosticada com bipolaridade recentemente e tem sido estranho para mim agora, ter saído de um surto de euforia muito profunda e só agora entender o meu estado nos últimos tempos. Sinto vergonha, mas ao mesmo tempo é algo que estava um pouco fora de controlo e estou agora, finalmente, junto de quem amo, a aprender a viver da melhor forma e quero tirar o melhor disso", confessou, referindo-se às controversas partilhas que fez no Instagram, sendo as mais polémicas aquelas em que posava com um homem mais velho, alegadamente seu namorado. Posteriormente, fez uma outra partilha na qual abriu o coração, notando que sentia que "já não tinha um lugar no mundo". "Já não é a primeira vez que eu tive um episódio maníaco nas redes sociais e é tão vergonhoso quando vocês saem, [...] parece que já não faço parte do mundo, que já não tenho lugar no mundo". Entretanto, falou da dificuldade que encontrou em manter os tratamentos e a medicação recomendada. "A todas as pessoas que me respondem e estão a passar pelo mesmo, espero que saibam que a medicação e injeções são dolorosas, mas são importantes para, a longo prazo, termos uma vida normal, mesmo que o processo seja muito solitário e negativo", disse.

Atualmente, Marie tem mantido a atividade normal no Instagram, onde tem 220 mil seguidores, partilhando um pouco dos seus dias.