Diogo Marques marcou presença esta sexta-feira, 13 de dezembro, no 'Dois às 10', da TVI, para uma breve conversa com o apresentador Cláudio Ramos.

A propósito do seu novo negócio, o antigo participante do 'Big Brother' recordou uma das suas grandes fragilidades ao nível da autoestima.

"Sentia-me a pessoa mais feia do mundo", confessou, explicando que ficou careca aos 22 anos e não gostava do que via ao espelho.

Diogo começou então a fazer "simulação de folículos capilares" para preencher as falhas de cabelo que tinha. Agora, é a vez do ex-'Big Brother' lançar-se nesta aventura e abrir a sua própria clínica de micropigmentação capilar.

Especializado nesta técnica há alguns anos, o jovem abre em breve a Diogo Marques Micro Scalp.

Leia Também: Carlos Sousa do 'Secret Story' tem novo negócio... de cuecas