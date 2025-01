Diogo Cunha tornou-se notícia na imprensa nacional depois de há uns meses ter divulgado ao site Selfie um vídeo através do qual assumia estar "deprimido", "triste" e com "muito pouco dinheiro".

Nas imagens, o antigo concorrente de 'Big Brother 2020' dizia estar a viver de ajudas e revelava faltar-lhe dinheiro até para comida.

Perante as suas declarações, Manuel Luís Goucha convidou Diogo para uma entrevista ao programa 'Goucha'.

"Foi este vídeo que me levou a convidar o Diogo para uma conversa esta tarde no 'Goucha'. Diogo Cunha ficou em segundo lugar no 'BB 2020' e para muitos teria sido ele o vencedor. Lembra-se?", anunciou o comunicador, referindo-se à emissão desta quinta-feira (30 de janeiro).

'Goucha', recorde-se, vai para o ar de segunda a sexta-feira às 16h50.

Leia Também: Em meio de polémica, Manuel Luís Goucha apoia Cláudia Raia