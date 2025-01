O 'ex' concorrente do 'Big Brother 2020' esteve à conversa com Manuel Luís Goucha.

Diogo Reffóios Cunha foi o convidado de Manuel Luís Goucha em mais uma emissão do programa das tardes da TVI, da passada quinta-feira. O nómada digital falou sobre a época em que participou no 'Big Brother 2020', onde ficou em segundo lugar, e sobre a fase complicada que viveu depois de sair do programa. Para Diogo, foi complicado lidar com a fama repentina. "Devia haver cursos", brincou. "O que senti quando saí do programa foi que era um 'rockstar'. Eu vivi 'à rockstar', com todos os perigos que isso acarreta. [...] Abusei de álcool, abusei de algumas drogas leves, de não dormir, de sair à noite", revelou. Leia Também: Diogo Cunha volta à televisão após assumir estar sem dinheiro para comida