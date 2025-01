Entre várias partilhas e desabafos no 'Goucha', da TVI, Diogo Reffóios Cunha revelou que foi um "noivo abandonado no altar".

Abordando o lado amoroso, o ex-concorrente do 'Big Brother' contou: "Fui uma 'rock star'. Obviamente que encontrei uma miúda, muitas relações sexuais, até que fui um noivo abandonado no altar".

Na altura, lembra ainda, aquilo "abalou a sua estrutura". "Fiquei mais uma vez sem dinheiro, foi uma das dez vezes em que fiquei sem dinheiro na minha vida... Fui para casa dos meus pais e comecei a contatar agências de publicidade para começar a vender, ser influencer, fazer anúncios... Já estava numa fase bastante em baixo", partilhou.

"Lembro-me que uma vez, estava um dia de calor, e eu parti um dente a comer uma batata. Não tinha dinheiro na conta e fui fazer um trabalho de 'influencer' com um dente podre na boca. Tenho fotografias em que se vê um dente podre na boca a fazer trabalho para uma marca. Aquilo fez-me parar e aproveitar o dinheiro que ganhei com aquele projeto. Fui para a Serra da Estrela", contou ainda. Veja aqui este momento da conversa do ex-concorrente do reality show da TVI cm Goucha.

Leia Também: Diogo Cunha volta à televisão após assumir estar sem dinheiro para comida