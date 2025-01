Diogo Cunha, que ficou conhecido após participar no reality show 'Big Brother 2020', na TVI, vive "uma das fases mais complicadas da sua vida".

Será precisamente sobre este assunto que o antigo concorrente falará com Manuel Luís Goucha, numa conversa que acontecerá amanhã, dia 30, no seu programa das tardes no canal.

"Diogo Cunha, o ex-concorrente do Big Brother 2020, assumiu estar a viver uma das fases mais complicadas da sua vida. Uma conversa, a não perder, no próximo 'Goucha'!", informa-se no Instagram.