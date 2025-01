Manuel Luís Goucha fez questão de apoiar Cláudia Raia na estreia da peça 'Menopausa', que decorreu na passada quarta-feira, no Teatro Tivoli, em Lisboa.

Através das redes sociais, o apresentador das tardes da TVI partilhou um vídeo com o momento final da peça protagonizada pela atriz e que conta com a participação do seu marido, Jarbas Homem de Mello.

"Esta noite no Tivoli na estreia de 'Menopausa' com Cláudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Um espetáculo a ver por mulheres e homens", escreveu Goucha na legenda da publicação.

Recorde-se que, na passada quarta-feira, Cláudia Raia defendeu-se das críticas que recebeu depois de ter dito no programa 'Goucha' que deu um vibrador à filha quando esta tinha 12 anos. Esta informação foi também dita pela atriz ao Fama ao Minuto.