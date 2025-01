Cláudia Raia esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, esta segunda-feira, e o principal foco foi a peça de teatro que está quase a estrear em Lisboa, 'Menopausa', no teatro Tivoli.

Numa entrevista sem tabus, onde Cláudia falou da sua jornada na menopausa, o apresentador questionou a intimidade da atriz brasileira, que acabou por assumir ter vários brinquedos sexuais.

"Tem 17 vibradores em casa?", perguntou Manuel Luís.

"Tenho, tenho. E quando a Sofia (a filha) fez 12 anos dei-lhe um e disse para ela se ir investigar, para ela saber do que gosta. [...] Eu escolho o vibrador que eu quiser dependendo do meu 'mood'", afirmou.

Veja aqui o vídeo.

