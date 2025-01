Cláudia Raia estaria longe de imaginar a celeuma que causariam as revelações sobre a sexualidade dos filhos que escolheu fazer em entrevistas aos meios de comunicação portugueses. A atriz está atualmente em Lisboa com a peça de teatro 'Menopausa', em exibição no teatro Tivoli BBVA.

O início da polémica

"Com 12 anos eu dei um vibrador para ela e disse: 'Filha isso aqui vai ser a sua investigação, você vai descobrir o que gosta porque a gente não pode começar a se relacionar sexualmente se a gente não se conhecer. E a gente não sabe o que pedir, porque a gente não sabe o que a gente gosta'. Então, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz", disse em entrevista ao Fama ao Minuto, tal como fez quando da sua aparição no programa 'Goucha' - onde contou ainda que tem 17 vibradores.

Cláudia Raia com a filha, Sophia© Aurelien Meunier/Getty Images