Ernest Hemingway, escritor norte-americano, situa um dos seus livros em Cuba, “Ter e não Ter”, na versão portuguesa ("To Have and Have Not"/1937) , conta-nos a história de Harry Morgan e o seu envolvimento, durante os anos de 1930 e da Grande Depressão, no contrabando de bebidas alcoólicas entre aquele país das Caraíbas e o sul dos Estados Unidos.

Hemingway retratou no seu livro a paixão que nutria pela Cuba dos anos da época e por uma das suas bebidas mais icónicas, o Mojito. Não raras vezes, o autor de “Paris é uma Festa”, assentava armas numa casa ainda hoje de portas abertas, La Bodeguita del Medio. Ai, o Prémio Nobel da Literatura pedia aquele que considerava “o melhor Mojito de Cuba”.

O escritor bebia, então, um cocktail que, na época, há mais de 70 anos, já trazia uma história longa e, como todas as boas estórias, ancorada em factos e naquilo que a inventiva popular lhe tratou de acrescentar.

Certo é que estamos perante uma bebida com mais de cem anos, assentando num ingredientes que faz parte do próprio caráter de Cuba, o rum, neste caso o rum branco. Bebida a que se acrescenta o açúcar (ou um xarope), a hortelã, o limão e a água gaseificada.

Uma visão romantizada sobre as origens do Mojito, situam-nos nas aventuras e desventuras das Caraíbas da pirataria e de uma figura proeminente do século XVI, o almirante britânico, Sir Francis Drake, homem dado a vigorosas investidas nos mares tropicais ao serviço da Coroa Britânica.