É ao agave-azul, planta nativa das regiões mais secas do México, que este país da América Central deve a sua famosíssima Tequila, bebida destilada. É com esta que o mundo bebe a Margarita, um clássico entre os cocktails; uma mistura de Tequila, licor de laranja (Cointreau) e sumo de lima.

Uma bebida com a história do seu nascimento embrenhada na elegância das divas norte-americanas dos territórios da Sétima Arte e que, em meados do século XX, demandavam o México, ávidas por exotismo tropical.

Margarita Sames era uma atriz norte-americana, famosa na década de 1940. Possuía casa em Acapulco, celebradíssima estância turística mexicana. Num dos muitos serões que organizava no seu refúgio tropical, Margarita foi desafiada a criar um cocktail. Misturou então, de improviso, licor de laranja, Tequila e sumo de limão. A rematar, bordejou o copo com sal e sumo de limão. Escusado será acrescentar, neste caso, o porquê do nome da bebida que conheceria a posteridade.

Não há cocktail que se preze que não seja apadrinhado por mais de uma história. O mesmo se passa com este Margarita e, uma vez mais, chamando para o enredo outra atriz das terras do Tio Sam. Se lhe dissermos que um barman de Tijuana, também no México, terá criado um cocktail para a menina Margarita Carmen Casin, talvez não lhe cole nenhuma figura de proa da Sétima Arte. Mas, se acrescentarmos à história o pseudónimo da dita Margarita, cresce na dimensão a narrativa. A ilustre desconhecida era Rita Hayworth e, o cocktail, uma homenagem a uma das divãs do cinema.

Acrescentando uns pozinhos a estas histórias fundadoras, há uma versão sobre o nascimento da Margarita. Estamos, novamente, na década de 40 do século XX. Desta feita, na Baixa Califórnia e no bar Rosarita Beach, frequentado por estrelas do grande ecrã como Katherine Hepburn, Ava Gardener e Marjorie King a quem o barman acabaria por dedicar um cocktail que criara com a bebida mexicana, a tequila. O cocktail? Margarita, como se depreende.