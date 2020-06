Na hora de preparar a bebida, a cachaça branca é a preferida, embora haja barmen que optem, por exemplo, por cachaças envelhecidas em cascos de madeira (mas atenção, uma madeira pouco acentuada, para não marcar desfavoravelmente o sabor).

No caso destas cachaças envelhecidas, pode experimentar a combinação com frutas diversas, como o morando, a manga, o maracujá. Tudo depende da relação de sabor entre a cachaça que escolhe e fruta selecionada.

Cachaça combina com fruta

Chegado a este ponto, o da fruta, não há como fugir à clássica lima e as suas componentes cítricas às quais é admissível o toque da hortelã, gengibre, noz-moscada, tomilho. Ainda no que toca às frutas, as variações são admissíveis face ao casamento com diversos tipos de cachaça. A cartilha dos cocktails de cachaça aceita, por exemplo, para além das já referidas atrás, a lichia, a tangerina, a uva, o abacaxi.

Importante é usar, sempre, fruta fresca.

A evitar, o coco e a jaca.

Na escolha da lima, selecione as que têm a casca fina pois, em princípio, garantem mais sumo. Ao descascar a lima, comece por lhe cortar as extremidades. Deixe um pouco de casca no fruto. Corte, então, o limão ao meio e retire-lhe o miolo branco, pois confere amargor. A partir da metade que cortou, faça novos cortes. Obterá assim, quartos de lima.

Lima, açúcar e gelo

Leve a lima cortado ao copo (largo e baixo), com a face da casca virada para o fundo do recipiente. Chegou a hora de colocar o açúcar (de preferência o branco) sobre a fruta. Feito isto, use o macerador (pilão), premindo a fruta com o açúcar, mas sem girar, durante cinco a dez segundos. Faça, somente, pressão no sentido do fundo do copo, para libertar o suco do limão.

Posto isto, coloque as pedras de gelo (nunca gelo picado). Momento mágico, chegou a hora de verter a cachaça sobre os restantes ingredientes. Mexa com a colher bailarina e, voilá, bebida pronta a servir.