Para um bom calor, bons acessórios

A oferta é muita: Fole, atiçador, pinças, faca comprida e afiada, colher e garfo de cabo comprido, luvas isoladoras, pincel para untar com gordura, escova para escamar o peixe e espetos de metal.

Muito importante, a limpeza final

No final do grelhado, deve limpar completamente as grelhas de resíduos de comida. Se estiver em acampamento, pode arear com areia fina.

Como cozinhar?

As chamas nunca devem tocar diretamente nos alimentos. Aguarde que a chama baixe e só quando o carvão estiver quente, mas sem chama, é que deve colocar os alimentos.

A grelha deverá estar próxima das brasas no início da confeção, para que o alimento possa selar rapidamente (particularmente as carnes) sem perder nutrientes e os sucos essenciais. Vá afastando a grelha gradualmente, para que o calor cozinhe o interior dos alimentos até ao ponto ideal.

Se se levantarem labaredas não as salpique com água. Use, antes, alguma cinza de um churrasco anterior ou mesmo areia.

Acompanhamentos

Batatas, maçarocas de milho, pimentos e tomates funcionam bem com a técnica do papelote, também muito usada em assados no forno. Basta untar bem os produtos, embrulhá-los em folha de alumínio e colocar sobre a grelha pré-aquecida.

Carnes

Ficam melhor se forem marinadas previamente. Contudo, acrescente-lhes o sal na hora de assar. Isto para que não percam a suculência. Tenha também em atenção que carnes já fatiadas devem receber menos sal para não secarem quando assadas.

Frango

Achatar a peça de carne e cortar em pedaços, untar com azeite, temperar com sal e ervas aromáticas.

Peixes

Quando inteiros, devem ser limpos e lavados previamente, mas escamados só após serem cozinhados. Postas grandes como atum, espadarte, basta temperar e grelhar.

Marisco

As lagostas e lavagantes devem ser escaldadas previamente e cortadas em comprimento; as gambas e lagostins podem ser untados com azeite, temperados com sal e grelhados inteiros. Quanto aos mais pequenos, como amêijoas, berbigão ou conquilhas, a regra é serem lavados, regados com sumo de limão e grelhados inteiros.