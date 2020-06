O grelhador é um bom aliado na confeção de pratos saudáveis. Mas há cuidados essenciais a ter com os alimentos que passam pelas brasas, como evitar o contacto direto com as chamas e garantir que não ficam carbonizados. É importante manter sempre um lume brando.

Assim, impede-se o desenvolvimento de substâncias perigosas e potencialmente cancerígenas – os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP). Devido à contaminação ambiental e a técnicas como o fumeiro, estas substâncias já estão presentes, à partida, nos alimentos, mas em baixas concentrações, pelo que não apresentam riscos para a saúde para quem mantém uma alimentação variada.

As carnes magras, como o frango e o peru, possuem poucos vestígios de HAP. Além disso, como têm menos gordura, são mais saudáveis e ateiam menos chamas. São a opção certa para quem é mais inexperiente com o churrasco e para os pratos do dia a dia. Já os alimentos fumados, como os enchidos, possuem maior concentração de HAP e mais gordura, pelo que devem ficar para dias de festa. A DECO PROTESTE faz as contas: 100 gramas de frango ou peru sem pele fornecem 100 a 110 calorias e contêm 23% de proteína. Já 100 gramas de salsichas frescas concentram 210 calorias e têm 16% de proteína.

Seja um grelhador a carvão, a gás ou elétrico, é importante vê-lo montado e verificar quão estável é antes de comprar. Instale-o num espaço aberto, com uma superfície lisa, e afastado de produtos inflamáveis. Mantenha por perto um instrumento para cortar o fogo em caso de necessidade (como um extintor ou um balde de areia). Não desloque o aparelho enquanto o utiliza e limpe-o sempre com uma escova metálica depois do churrasco.