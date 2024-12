Para os que já não vão a tempo de entrar no avião, mas que continuam a querer uma festa de Ano Novo com cheirinho (e sabor) a Brasil, deixo algumas sugestões de bebidas festivas, com recurso a uma das frutas mais populares do momento: o açaí.

Conhecido como superalimento, pela sua riqueza em antioxidantes e nutrientes, o açaí tem conquistado muitos fãs em Portugal. Por isso, nada melhor do que um cocktail desta superfruta para brindar a 2025 com funk no ouvido e Brasil na boca.

1. Mojito de Açaí

Ingredientes:

2 colheres de sopa de polpa de açaí

1 limão

1 shot de rum (cerca de 50 ml)

1 raminho de hortelã

Gelo

Preparação:

1. Comece por cortar o limão ao meio, levando-o de seguida ao lume para caramelizar.

2. Enquanto o limão carameliza, num copo longo, coloque gelo, açaí, rum e folhas de hortelã e mexa, em seguida.

3. Finalmente, retire o limão do lume, esprema o líquido para a bebida e mexa novamente.

2. Caipirinha de Açaí com Morango

Ingredientes:

100 g açaí congelado

5 morangos picados

1 shot de vodka (cerca de 50 ml)

Gelo

Preparação

1. Leve todos os ingredientes à liquidificadora e bata-os até ter uma cor homogénea a consistência desejada.

3. Batido de Vinho com Açaí

Ingredientes:

200 g de açaí congelado

1 copo de vinho tinto

½ lata de leite condensado

2 paçocas de amendoim (opcional)

Gelo

Preparação:

1. Coloque todos os ingredientes numa liquidificadora e bata até obter uma cor homogénea.

4. Cocktail de Açaí com Whisky

Ingredientes:

1 bola de gelado de açaí

1 limão

1 colher de sopa de açúcar

1 shot de whisky (cerca de 50 ml)

2 morangos para decorar

Gelo

Preparação:

1. Coloque o açaí, o açúcar e whisky, num copo baixo, e mexa.

2. Em seguida, esprema o sumo do limão e misture.

3. Finalmente, coloque o gelo e os morangos.

5. Mocktail de Açaí

Ingredientes:

250 g de açaí

2 colheres de sopa de leite em pó

Sumo de 1 limão

Preparação:

1. Coloque o açaí, o leite em pó e o sumo de limão na liquidificadora e bata até ter uma cor homogénea.

Perfeitos para beber com amigos e família, estes cocktails (e mocktail) vão levá-lo até às praias brasileiras e ao céu iluminado pelo fogo-de-artifício, proporcionando que entre em 2025 com o pé direito na pista de dança.

As sugestões são de Geraldo Neto, CEO do Açaí Natura.