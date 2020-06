Nos finais de 1979, uma música pop interpretada pelo cantor, nascido no Reino Unido, Rupert Holmes fazia sucesso nos tops das batidas mais escutadas internacionalmente. “The Piña Colada Song” contava a história de um homem enfastiado com a sua vida amorosa e rotineira. Na busca por aventura, encontra nos classificados do jornal, o pedido de uma mulher: a senhora procurava um homem que soubesse apreciar Piña Colada, um cocktail doce já então popular. O encontro acaba por dar-se num bar chamado O'Malley's. A história de amor estava fadada ao sucesso.

Rupert trazia para o universo musical aquilo que um quarto de século antes, um barman do Hotel Caribe Hilton de Porto Rico, de nome Ramón Marrero, concretizara após a missão que lhe fora confiada. Sob o sol quente das Caraíbas, nos idos de 1952, o profissional de cocktails criava, após três meses de labor, uma bebida de assinatura que agradava à clientela exigente do hotel.

Como em muitas outras histórias de cocktails a credibilidade de uma origem no singular é posta em causa por histórias análogas. A Piña Colada não é exceção, havendo que defenda que a paternidade da bebida está nas mãos de um outro barman, também Ramón, mas este de apelido Mingot. O ano, o de 1963, o lugar, Porto Rico, mas neste caso no restaurante Barrachina. Neste caso a receita inclui leite condensado.