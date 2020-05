Nasceu nos idos do século XIX nas Caraíbas e acabou por conquistar o mundo. A Cuba Libre junta no mesmo copo dois símbolos de outros tantos países, vizinhos geograficamente (com meros 140 quilómetros de mar a separá-los), embora com uma história recente de poucos encontros. Cuba e o seu rum e os Estados Unidos e as suas famosas bebidas gaseificadas que contam com xarope de cola, extraido da noz-de-cola.

O final do século XIX representou o grito de independência das últimas colónias espanholas nas américas, a ilha de Cuba entre elas. Uma guerra que, tendo o seu início em 1895, acabaria por contar com a intervenção de tropas norte-americanas em 1898. Isto após uma alegada sabotagem espanhola, no porto de Havana, a capital, a um navio das terras do Tio Sam. Facto que terá levado os norte-americanos a alinharem pelo lado das colónias das Caraíbas contra a poderosa Espanha.

Nas hostes americanas era figura de proa um oficial, o jovem capitão Russel a quem é atribuída a introdução de uma bebida de cola em Cuba. Terá Russel, na época e para celebrar a Independência, juntado uma dose de rum ao referido refrigerante e, com a operação, criado o primeiro cocktail Cuba Libre.