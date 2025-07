Depois de toda a polémica com a insólita traição do CEO da Astronomer, Andy Byron, e de Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da mesma empresa, a 'kiss cam' dos concertos dos Coldplay voltou a 'fazer das suas'. No entanto, desta vez apanhou um casal muito conhecido e acarinhado do público: Lionel Messi e Antonela Roccuzzo.

Foi no espetáculo da banda no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, que o jogador do Inter Miami apareceu na câmara ao lado d mulher, Antonela.

O casal estava a assistir ao concerto quando, de repente, ficaram no centro das atenções ao serem filmados perante toda a plateia, que ficou ao rubro por ver Messi e Antonela.

Além de ter sido reconhecido pelos fãs, Messi foi também homenageado pelo vocalista dos Coldplay, Chris Martin. "O maio atleta de todos os tempos está aqui, esta noite", disse o cantor. Os aplausos e gripo por Messi foram desde logo ouvidos.

Como seria de esperar, o momento ficou gravado e não tardou a ir parar às redes sociais. Veja abaixo:

Estas imagens chegam depois de se ter tornado viral um vídeo da 'kiss cam' dos Coldplay que apanhou uma traição.

Num concerto da banda em Boston, nos EUA, Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristin Cabot, diretora de recursos humanos da mesma empresa, ambos casados e com filhos, foram apanhados a trair os respetivos companheiros.

Mal a câmara apontou para o casal, que estava agarrado e visivelmente num clima amoroso, os dois ficaram corados e rapidamente se afastaram um do outro. Kristin Cabot tapou o rosto e virou-se de costas, enquanto Andy Byron baixou-se para que a câmara não o filmasse.